Хараре, 15 ноября, 2017, 00:47 — ИА Регнум. На улицы Хараре выведена бронетехника, со ссылкой на очевидцев сообщает Associated Press.

U.S. Navy Африканские силовики

Напомним, Зимбабве погружена в состояние политического кризиса. Во главе республики находится президент Роберт Мугабе — старейший действующий глава государства на планете.

Президент в республике избирается на шестилетний срок, но число сроков бесконечно. Последний раз Мугабе был избран 24 июля 2014 года.

Политическое обострение развернулось после отставки 6 ноября 2017 года Эммерсона Мнангагву, первого вице-президента. Поводом для отстранения Мнангагвы стали обвинения в попытке госпереворота.

Отметим, что Мнангагва считался преемником Мугабе. После отставки Мнангагва потерял руководящую должность в главной партии страны ZANU. Ряд его последователей подверглись преследованиям.

Предположительно, причиной опалы является конфликт Мнангагвы с Грейс Мугабе, женой Мугабе. В итоге отстраненный от дел политик эмигрировал.