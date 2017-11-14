Вашингтон, 15 ноября, 2017, 00:22 — ИА Регнум. Резолюция по правам человека в Крыму и в Севастополе, инициированная украинским президентом Петром Порошенко, принята в ходе голосования в Комитете Генеральной ассамблеи ООН, сообщается в Twitter миссии Украины в ООН.

Nicolas Raymond Флаг ООН

«3-й комитет ГА ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, внесенную по инициативе президента П.А.Порошенко, — говорится в сообщении. — «За» — 71, «против» — 25, «воздержались» — 77. Резолюция — важный шаг для защиты прав соотечественников на полуострове».

Напомним, Украина внесла в Третий комитет Генассамлеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму 31 октября 2017 года.

В документе — требование к Москве снять запрет с организации «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обеспечить обучение жителей полуострова на украинском и крымскотатарском языках.

Важной частью требований является «необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины при ООН, заявил, что принятие резолюции сможет приблизить «возвращение» полуострова в состав Украины.