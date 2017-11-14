Киев, 14 ноября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Верховная рада Украины одобрила изменение текста закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Такие данные следуют из материалов, размещенных на официальном сайте Рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

Сегодня Верховная рада приняла законопроект №5697, который был внесен премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Этот законопроект вносит изменения в текст действующего на Украине закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Отныне на Украине не используются термин «Великая Отечественная война». Он заменяется на «Вторую мировую войну».

Таким образом, в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» формулировки «Великая Отечественная война 1941—1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая Отечественная война 1941—1945 годов» и «Война 1945 года с империалистической Японией» заменены на термин «Вторая мировая война».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в начале 2014 года к власти в этой стране пришли бандеровцы и их пособники. Новые украинские власти, являясь прямыми наследниками нацистов, ставят своей целью тотальную декоммунизацию и дерусификацию Украины. Ими на вооружение взята идеологема согласно которой, фашизм и коммунизм — это два главных зла XX века.

При этом бандеровцы, являющиеся по сути своей самыми настоящими нацистами, вытравливают с Украины все русское и проводят тотальную декоммунизацию, тогда как ни о какой борьбе со все возрастающими проявлениями фашизма на Украине речи не идет.