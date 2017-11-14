Украинцев лишили Великой Отечественной войны
Киев, 14 ноября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Верховная рада Украины одобрила изменение текста закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Такие данные следуют из материалов, размещенных на официальном сайте Рады.
Сегодня Верховная рада приняла законопроект №5697, который был внесен премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Этот законопроект вносит изменения в текст действующего на Украине закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Отныне на Украине не используются термин «Великая Отечественная война». Он заменяется на «Вторую мировую войну».
Таким образом, в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» формулировки «Великая Отечественная война 1941—1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая Отечественная война 1941—1945 годов» и «Война 1945 года с империалистической Японией» заменены на термин «Вторая мировая война».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в начале 2014 года к власти в этой стране пришли бандеровцы и их пособники. Новые украинские власти, являясь прямыми наследниками нацистов, ставят своей целью тотальную декоммунизацию и дерусификацию Украины. Ими на вооружение взята идеологема согласно которой, фашизм и коммунизм — это два главных зла XX века.
При этом бандеровцы, являющиеся по сути своей самыми настоящими нацистами, вытравливают с Украины все русское и проводят тотальную декоммунизацию, тогда как ни о какой борьбе со все возрастающими проявлениями фашизма на Украине речи не идет.