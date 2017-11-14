Берлин, 14 ноября, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль поделился с журналистами полным ассортиментом угроз, исходящих от России, сообщает 14 ноября газета Süddeutsche Zeitung.

Эмблема Федеральной разведывательной службы

Бруно Каль призвал всех западных партнёров Германии к готовности отражать весь потенциал угроз, исходящих от России, так как «в лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу, нежели партнёра в области безопасности».

По мнению Каля, Россия на мировой арене представляет собой «неудобного соседа», так как «расширила спектр действий в политике безопасности».

Отдельно глава Федеральной разведывательной службы отметил угрозу российского ракетного оружия, размещенного в Калининградской области.

В итоге Бруно Каль рекомендовал сохранять контакты и связи с Россией, одновременно «балансируя и сдерживая российскую угрозу».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Бруно Каль заявил о вероятности вмешательства России в ход предвыборного процесса в Германии, одновременно заявив, что никаких доказательств подобных вмешательств у него нет.