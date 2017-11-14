Санкт-Петербург, 14 ноября, 2017, 23:44 — ИА Регнум. 14 ноября между сборными России и Испании был разыгран товарищеский матч, завершившийся со счетом 3:3.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 9-й минуте латераль «Барселона» Жорди Альба открыл счет, замкнув передачу Марко Асенсио — 0:1.

На 35-й минуте Серхио Рамос реализовал пенальти — 0:2.

Через 6 минут форвард «Краснодара» Федор Смолов сократил отставание в счете, убрав на замахе Жерара Пике и пробив в дальний угол от вратаря — 1:2.

В дебюте второго тайма Алексей Миранчук сравнял счет после заброса Юрия Жиркова в штрафную площадь — 2:2.

Через 2 минуты Рамос оформил дубль с пенальти — 2:3.

На 70-й минуте Смолов оформил дубль великолепным ударом из-за пределов штрафной — 3:3.

Статистика матча (Россия/Испания)

Удары 8/9

Удары в створ 5/8

Владение 38%/62%

Фолы 16/8

Голами отметились Жорди Альба (9), Серхио Рамос (пен 35, пен 53), Федор Смолов (41, 70) и Алексей Миранчук (51).

Составы на матч:

Россия: Лунев, Джикия, Смольников, Кудряшов, Васин, Кузяев, Жирков, Миранчук, Дзагоев, Глушаков, Смолов.

Испания: Де Хеа, Рамос, Альба, Начо, Пике, Асенсио, Иньеста, Алькантара, Бускетс, Сусо, Родриго.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Предупреждения: Бускетс — 18, Витоло — 68.

Голы: Альба 9 — 0:1, Рамос (пен) 35 — 0:2, Смолов 41 — 1:2, Миранчук 51 — 2:2, Рамос 53 (пен) — 2:3, Смолов 70 — 3:3.