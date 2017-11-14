Москва, 14 ноября, 2017, 23:50 — ИА Регнум. За три года, прошедшие с момента государственного переворота в Киеве, Украина успела радикально настроить польское общество против себя. Об этом 14 ноября заявил историк, дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Шухевич

«Сейчас обострение идёт из-за того, что общественное мнение Польши изменилось. Но почему оно изменилось? 5 июня 2013 года, до майданов, в Польше был проведён опрос по Волынской резне. 50% заявили, что они вообще ничего не слышали. И лишь 30% заявили, что да, была резня», — отметил Платошкин.

«Прошло три года, и 70% поляков говорят, что резня в Волыни — геноцид. Почему? Да потому что на Украине как раз три этих года проходила героизация Бандеры и Шухевича. Ровно поэтому», — подчеркнул он.

Неприятие украинской политики польским обществом сопровождается и вполне конкретными решениями на официальном уровне, указал историк. Он напомнил, что 22 июля 2016 года польский сейм восстановил официальную памятную дату 11 июля 2016 года — день памяти жертв геноцида в Волыни. Тогда же, в конце 2016 года, в Польше сняли посвящённый Волынской резне фильм. Который, впрочем, попал под украинскую цензуру.

«Они же не только цензурируют на Украине наши (российские) СМИ. Поляки сняли в конце 2016 года фильм «Волынь» об этой резне, и он запрещён к показу на Украине. После чего поляки впервые за всю историю двусторонних отношений в апреле 2017 года запретили организацию украинцам в Польше проведения памятных мероприятий по поводу совместной операции польской, советской и чехословацкой армий против бандеровцев в 1945−47 годах. И министр внутренних дел Мариуш Блащак заявил, что это конкретная реакция Польши на героизацию Бандеры и Шухевича», — напомнил эксперт.

Затронул Платошкин и тему общественных настроений на самой Украине. Так, весной 2017 года был проведён польский опрос, который показал, что хотя 48% украинцев положительно оценивает деятельность ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), большинство граждан всё равно считают День победы своим главным праздником, а 59% решительно настроены против любой декоммунизации.

При этом 52% украинцев считают главным национальным героем Богдана Хмельницкого — как лидера антипольского восстания, человека, который обеспечивал воссоединение с Россией, указал он.

«Говорят, что Россия, мол, вмешивается в отношения между Польшей и Украиной… Так вот, в 2003 году Польша внесла в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о Волынской резне. МИД Польши официально попросил Российскую Федерацию поддержать этот проект резолюции в Генеральной Ассамблее. Мы тогда, учитывая, что у нас с Украиной были неплохие отношения, заняли нейтральную позицию. В следующем же году — печальный юбилей Волынской резни, и Польша опять будет вносить проект резолюции с осуждением Волынской резни в Генеральную Ассамблею Организации Объединённых Наций. И теперь мы вас (поляков) поддержим», — заключил Платошкин.

Отметим, что ранее замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий назвал «шокирующим» решение Киева запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов, заодно осудив «бездумную реабилитацию» Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом он подчеркнул, что Польша продолжает «относиться Украине как к союзнику», в то время как Киев проявляет к Варшаве недружелюбный настрой.