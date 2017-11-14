Москва, 14 ноября, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Авиастроительная корпорация РСК «МиГ» разрабатывает ударные и разведывательные беспилотники массой до 15 тонн, сообщила 14 ноября на выставке Dubai Airshow 2017 официальный представитель корпорации Анастасия Кравченко.

U.S. Air Force Беспилотник

По словам Анастасии Кравченко, опытные образцы этих дронов будут показаны в ближайшие годы. Беспилотные аппараты трех категорий будут созданы для выполнения как разведывательных, так и ударных задач. Они будут разделяться также и по массе: от одной тонны до пяти, от пяти до десяти тонн и от десяти тонн до пятнадцати.

Беспилотники всех этих классов будут оснащены отечественными двигателями.

Напомним, в августе 2015 года Сергей Коротков, занимавший тогда пост гендиректора компании РСК «МиГ», сообщил журналистам о заключенном с Минобороны РФ контракте на научно-исследовательские и опытно — конструкторские работы по выбору облика перспективного российского беспилотника.