Нижний Новгород, 14 ноября, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Нижегородские единороссы решили к юбилею Максима Горького решили «перезагрузить» образ великого писателя, чтобы он стал «ближе и понятней». Об этом было заявлено в ходе расширенного заседания фракции «Единая Россия» городской думы Нижнего Новгорода, которое прошло 14 ноября в Литературном музее А.М.Горького.

Нижний Новгород, памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной

В рамках заседания к депутатам гордумы присоединились и.п. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов, руководитель партийной фракции в областном Заксобрании Ольга Щетинина, депутаты регионального парламента, члены Общественной и Молодежной палаты Нижнего Новгорода.

В ходе собрания была принята совместная инициатива фракций о проведении в школах города и области «Горьковских уроков».

По словам главы города Елизаветы Солонченко, очень важно вызвать интерес к писателю, прежде всего, у детей.

«Поэтому возникла инициатива проведения уроков Горького, причем не стандартных уроков, когда рассказывают о его литературном творчестве, а через предметы. Например, урок географии через те места на карте мира, где побывал Горький, урок физкультуры по тем видам спорта, которыми увлекался Горький, или урок музыки, которую он хорошо знал и ценил. Через такие уроки можно почувствовать нашего великого земляка иначе, заинтересоваться им и продолжить узнавать еще больше», — подчеркнула Солонченко.

По ее словам, у празднования 150-летия Максима Горького есть две задачи. Краткосрочная — достойно встретить юбилей писателя. Долгосрочная — перезагрузка его образа, чтобы он был понятен и интересен нижегородцам и гостям Нижнего Новгорода.

В свою очередь Щетинина выразила, что проведение «Горьковского урока» в нестандартной форме для школьников послужат началом чтения серьезной литературы.

«Я думаю, что мы проведем такие уроки не только в Нижнем Новгороде, но к этому процессу подключатся и депутаты в районах Нижегородской области», — отметила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 150-летнему юбилею Максима Горького началась реставрация трех музеев, связанных с именем писателя.

Реконструкция началась в литературном музее на улице Минина, музее-квартире Горького на улице Семашко, а также в «Домике Каширина».

В то же время судьба целого ряда объектов, связанных с именем Горького, остается под вопросом.

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