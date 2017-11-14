Москва, 14 ноября, 2017, 22:48 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, в Москве в рамках 37-го Международного фестиваля ВГИК прошел научно-просветительский проект «Разгром немецких войск под Москвой. Триумф по обе стороны океана», приуроченный к 75-летию первого «Оскара», полученного советским фильмом.

Цитата из документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой». реж. Илья Копалин, Леонид Варламов. 1942. СССР, США Разгром немецких войск под Москвой

Лента запечатлела бои под Волоколамском и Калинином, уничтожение 2-ой немецкой танковой армии в Тульской операции, взятие Малоярославца, парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года и другие моменты Великой Отечественной войны. Картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Из США гипсовую статуэтку доставил кинооператор-документалист Владислав Микоша.

В программу мероприятия вошел показ фильма и фрагментов его американской версии «Москва наносит ответный удар», а также демонстрация киножурнала о первых показах картины, которые прошли в 1942 году.

Помимо этого, участники проекта обсудили создание картины и её авторов, Леонида Варламова и Илью Копалина, который в 1957 году основал первую мастерскую документального кино во ВГИКе.

«Илья Петрович Копалин ночевал на студии и писал письма жене в эвакуацию в Куйбышев — картина была сделана за двадцать дней и представлена верховному главнокомандующему: Сталин два раза давал замечания», — отметил заведующий кафедрой неигрового кино, народный артист РФ Виктор Лисакович.

В рамках проекта состоялась фотовыставка «Кинолетописцы войны и Победы», в которую вошли работы фронтовых операторов, принявших участие в создании фильма.

«Каждый пятый оператор погиб — отдал свою жизнь за то, чтобы кадры, cнятые им, увидели зрители не одного поколения», — рассказала доктор искусствоведения Галина Прожико.

В программу мероприятия также вошла экспозиция работ педагогов и студентов художественного факультета ВГИКа.

Напомним, фестиваль ВГИК является частью учебного процесса Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова. В нем принимают участие студенты ВГИКа и других кинематографических, телевизионных и театральных школ. Фестиваль проходит в два этапа: первый из них завершился 27 октября, второй — 14 ноября.

Фестиваль проводит Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы и Союза кинематографистов России.