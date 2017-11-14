Ново-Огарево, Московская область, 14 ноября, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Финансовая помощь Южной Осетии будет продолжена, и в ближайшее время будет утверждена новая инвестиционная программа на 2018-2019 годы, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, передает 14 ноября телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин сказал, что в ходе переговоров с Бибиловым обсуждалась инвестиционная программа на 2015-2017 годы, на которую было выделено 7,6 млрд рублей. Средства были направлены на реализацию жизненно важных для Южной Осетии проектов. За счет средств инвестиционной программы ведется реконструкция транспортной и социальной инфраструктуры, а также ведется благоустройство Цхинвала.

«Это касается жилищного строительства, школ. Недавно заработала и современная детская больница», — добавил Путин.

Президент России заметил, что между странами подписано соглашение, которое позволяет российским гражданам, проживающим в республике пользоваться системой обязательного медицинского страхования.

«Хочу подчеркнуть, что Россия продолжит выделять ресурсы на развитие республики, уже подготовлена новая инвестпрограмма на 2018-2019 годы, которая будет утверждена в ближайшее время», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября пресс-служба Кремля сообщила о встрече Владимира Путина и Анатолия Бибилова. Предполагалось, что на встрече будут рассмотрены вопросы работы по реализации договора между Южной Осетией и Россией о союзничестве и интеграции.

Напомним, в апреле 2017 года в Южной Осетии прошли выборы президента республики. Основными кандидатами были действующий на тот момент президент Леонид Тибилов и председатель парламента Анатолий Бибилов. Победу одержал Бибилов.