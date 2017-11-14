Челябинск, 14 ноября, 2017, 21:20 — ИА Регнум. В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь». Ущерб гражданам превысил миллион рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Скзданиябудущего.рф Строительство ЖК «Яркая Жизнь». Август 2017 года

Дело завела следственная часть УМВД России по Челябинску. Этому предшествовало то, что застройщики так и не построили четыре многоквартирных дома, под которые граждане сдали свои деньги. Кроме того, деньги были направлены на другие цели, отмечают в прокуратуре.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Отметим, этой информации предшествовали акции протеста дольщиков. Один из одиночных пикетов прошёл 13 ноября возле здания областной прокуратуры. Один из сотрудников надзорного ведомства посоветовал пикетчику обратиться в прокуратуру с официальным заявлением.

Десятиэтажные новостройки должны были появиться на Краснопольском проспекте. Их возведением занимались двое местных предпринимателей. Сдать дома должны были в 2016 году. Но этого до сих пор не сделано.

В итоге бизнесмены поделили дома, за которые отвечают. Каждому из них теперь предстояло достраивать по два дома. При этом, как пишет издание 74.ru, один из предпринимателей, директор ООО «Майлстоун Девелопмент» Григорий Ч, пытается завершить строительство. А Антон Д. «ещё в августе улетел в США и не выходит на связь», — пишет 74.ru.

Впрочем, в региональном Минстрое заявляют, что за рубежом он находится не постоянно, сообщает телеканал СТС-Челябинск. Возможно, скоро он вернётся и два его дома будут достроены.

Отметим, полиция проявила интерес к ситуации ещё в начале ноября. При этом дольщики до сих пор не включены в реестр обманутых. Сейчас к вопросу подключилась и прокуратура. Также ситуацию отслеживают власти региона.