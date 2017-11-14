Афины , 14 ноября, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Экономику Греции может поднять выращивание марихуаны, заявил 14 ноября министр развития сельской местности и продовольствия страны Эвангелос Апостолу.

Carlos Gracia Марихуана

По информации агентства Bloomberg, Эвангелос Апостолу сообщил журналистам, что производители марихуаны намерены создать в Греции многочисленные парники для ее выращивания общей стоимостью более $1,5 млрд. Министр заявляет, что один комплекс из 12−15 парников даст работу четырем сотням людей.

Правительство Греции рассчитывает за 10 лет заработать на этом проекте около €200 млрд. При этом греческие власти заявляют, что не намерены полностью декриминализировать выращивание и продажу этого наркосодержащего растения.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Греции до сих пор не оправилась от последствий экономического кризиса. Программа финансовой помощи, которую Греции оказывают МВФ и Евросоюз, закончится в августе 2018 г.