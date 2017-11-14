Санкт-Петербург, 14 ноября, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, в галерее «Борей» в Санкт-Петербурге открылась выставка Марины Азизян «Вот моя деревня», на которой представлены живопись, графика и различные объекты. Экспозиция продлится до 9 декабря.

Арт-центр «Борей» Работа Марины Азизян

Главный герой выставки — деревня Заозерье в Новгородской области, где 27 лет назад Марина Азизян купила дом. В свое время именно это место стало надежным кормильцем семьи художницы.

Арт-центр «Борей» Работа Марины Азизян

В экспозиции Азизян решила приоткрыть ранее неизвестную зрителю сторону своей жизни и показала деревню, с которой успела сродниться. Несмотря на то, что по профессии Азизян приходится много фантазировать, в своей выставке она изобразила невыдуманные вещи. Каждое бревнышко или надпись на воротах, пожар или корова, которая бродит по дальним холмам — предельно реальны, осязаемы.

Арт-центр «Борей» Работа Марины Азизян

Марина Азизян родилась в 1938 году в Ленинграде. Окончила театрально-постановочный факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

В качестве художника-постановщика Азизян приняла участие в создании 25 фильмов, некоторые из которых вошли в Золотой Фонд российского кинематографа, а также оформила драматические, балетные и оперные спектакли в различных театрах.

Арт-центр «Борей» Работа Марины Азизян

Кроме того, с 1959 года Азизян принимает участие в выставках в России и за рубежом. Среди работ художницы — графика, живопись, прикладное искусство и работы в технике текстильного коллажа и лоскутного шитья.