Ленинградская область, 14 ноября, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил депутату Государственной думы от Ленобласти Владимиру Драчеву («Единая Россия») воспользоваться своими полномочиями и выяснить, заложены ли в бюджете Санкт-Петербурга средства на проект рекультивации полигона опасных отходов «Красный Бор», подчиняющегося городским властям.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Как передает 14 ноября корреспондент ИА REGNUM, глава Ленобласти выразил обеспокоенность тем, что петербургские власти устраняются от финансирования мероприятий по ликвидации накопленного ущерба на полигоне.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Государственной думе будет создана рабочая группа, которая займется вопросом рекультивации и решением других проблем полигона «Красный Бор». 18 ноября в Госдуме пройдет совещание этой группы, куда также приглашены представители областного правительства, сообщил Владимир Драчев. Кроме того, на 4 декабря запланирован выезд рабочей группы на полигон.

«Там планируется взять пробы, чтобы понять, что там в двух картах. Затем необходимо понять, как будем проводить рекультивацию. Сколько необходимо денег хотя бы на первом этапе, как мы их будем выделять, на кого мы их будем выделять из федерального бюджета. Комитет уже готов их выделить, проводили много совещаний по «Красному Бору», — пояснил Драчев, напомнив, что федеральные средства не могут быть выделены ГУПу, находящемуся в подчинении города.

Глава Ленобласти предложил Владимиру Драчеву выяснить, заложены ли средства в бюджете Петербурга хотя бы на первую стадию — на создание проекта рекультивации полигона «Красный Бор».

«Цифры называют разные: кто 2 млрд рублей, кто 20 млрд, у кого какой полёт фантазии. Но прежде чем называть цифры, нужно делать проект, который должен пройти экспертизу и все согласования. Только после этого появится цифра, и будет понятно: эта цифра подъемная для Петербурга, подъемная российскому бюджету или цифра, которую мы будем просить у европейских экологических фондов, учитывая, что это приграничная тема. Два года слышим, что надо двигаться, но ничего не будет, пока собственник не закажет проект. Если таких денег в бюджете не заложено, то считайте, мы ещё один год потеряли», — сказал Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что если бы правительство Ленобласти не выступило с принципиальной позицией, окончательного решения по «Красному Бору» так и не было бы принято. Дрозденко подчеркнул, что вопрос по «Красному Бору» тормозится, поскольку по полигону нет единого управленческого решения.

«С одной стороны Красный Бор — это территория Ленинградской области, земельный участок находится в пользовании предприятия, собственником которого является правительство Санкт-Петербурга. Это даже выражается в том что часть переговоров по «Красному Бору» проходит в закрытом режиме, нас на эти совещания не приглашают», — посетовал глава Ленобласти.

Не всегда приглашают на совещания по «Красному Бору» и потому, считает Дрозденко, что Ленобласть занимает жёсткую позицию по ликвидации накопленного ущерба. Закрытие полигона для приема новых отходов — это только первый этап, затем должна быть консервация и рекультивация, подчеркнул губернатор.

«При этом, мы говорим о том, что не надо Петербургу занимать позицию, что если федеральное правительство не даст денег, они этим заниматься не будут. Полигон всегда был полигоном Петербурга, и Петербург должен решать эту проблему», — заявил Александр Дрозденко.

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Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.