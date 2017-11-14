Петрозаводск, 14 ноября, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Современные условия в сфере судостроения и необходимость замены в РФ устаревших речных судов и судов класса «река-море» требуют создать на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске современную цифровую верфь. Об этом говорилось сегодня, 14 ноября, в ходе заседания Государственной комиссии по подготовке празднования столетия Карелии (будет отмечаться в 2020 году), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА «Республика Карелия» Онежский судостроительно-судоремонтный завод

Председатель Госкомиссии Николай Патрушев, замруководителя Минпромторга Георгий Каламанов и глава Карелии Артур Парфенчиков отметили, что сегодня проектирование судов осуществляется в так называемом цифровом формате: в этом направлении работает большинство проектных бюро страны. Эти задачи должны решать и в Петрозаводске, на крупнейшем в республике предприятии по строительству и ремонту речных судов и судов «река-море» — Онежском заводе, считает руководство Карелии.

По словам и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеба Туричина, вуз разработал концепцию глубокой модернизации завода, где предполагается создание Онежской цифровой верфи.

«Цифровая верфь» — это правильная комбинация бизнес-подходов, практик и технических инструментов, которая позволяет работать сразу в трех направлениях: люди-изделие-процессы. Комплексный подход позволяет достичь следующих результатов: повысить контроль и исполнительскую дисциплину; сократить сроки строительства; добиться общего снижения издержек.

Идея «цифровой верфи», по словам участников совещания, подразумевает набор самых современных строительных технологий, включая лазерную резку и сварку металлов. Машины и станки будут информационно связаны между собой и заключены в единую систему управления. Это обеспечит машиностроительную точность на всей цепочке строительства.

«Использование передовых производственных технологий и выгодное географическое положение позволит новой верфи конкурировать за рынок речных судов бассейнов рек Нева, Волги, Кама, Москва, Дон, Онежского и Ладожского озёр», — отмечают в правительства Карелии.

На совещании также обсудили, чем Госкомиссия может помочь Онежскому заводу в плане увеличения загрузки производственных мощностей. Шла речь и о возможности проектировать перспективные типы судов для освоения шельфовых месторождений, обсуждались планы по целевой подготовке специалистов для завода.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод начал работу в 2002 году. Через 10 лет производство было остановлено, предприятие объявили банкротом. При поддержке правительства России в конце 2014 года имущество завода передали государству. Работу на предприятии возобновили в 2015 году — по решению Государственной комиссии по подготовке столетия республики Карелия.