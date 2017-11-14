Киев, 14 ноября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Представители России и США солидарны в том, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе должны выполняться. Об этом заявил журналистам сегодня, 14 ноября, политик и лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Оценочные комментарии отдельных политиков и экспертов о встрече специального представителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова имеют приблизительно такое же отношение к реальности, как и мнение слепых о слоне из древнеиндийской притчи «Слепые и слон». Впрочем, маститых экспертов совершенно не интересует реальное положение дел. Разглагольствовать с умным видом о том, чего не видели, не слышали и о чем понятия не имеют ― их излюбленное занятие. Тем же, кому действительно интересен итог встречи Курта Волкера и Владислава Суркова, могу посоветовать читать официальные сообщения», — комментирует политик.

Он сообщил, что на встрече в Белграде обсуждалось размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе, и хотя представители США и России не достигли консенсуса по этому вопросу, они подтвердили общее видение выполнения Минских соглашений.

«Представители России и США солидарны в главном ― Минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта», — заявил Сурков.

По словам Медведчука, о том, что это единая, консолидированная позиция США и России, свидетельствует и сообщение для прессы, размещенное на сайте посольства и консульств США в Российской Федерации. «В соответствии с Минскими соглашениями существует необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности» — такова позиция Вашингтона и Москвы.

«Все четко и однозначно: есть Минские соглашения, есть прописанные в них политические меры и меры безопасности. И эти меры должны выполняться одновременно. Надеюсь, для украинских политиков, которые воспринимают все, сказанное представителями Госдепа, как истину в последней инстанции, это станет руководством к действию. Никаких торгов, никаких дискуссий о том, что является первичным, а что вторичным. Минские соглашения должны выполняться в полном объеме и неукоснительно. Разночтений и интерпретаций больше быть не может. Если, конечно, украинские политики действительно заинтересованы в мирном урегулировании конфликта», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова состоялись 13 ноября в Белграде. «Все актуальные вопросы будут обсуждаться… Это прямой канал обмена мнениями по ситуации на юго-востоке Украины. Естественно, обсуждаются все вопросы, связанные с той повесткой дня, которая формируется вокруг этого конфликта», — заявил накануне этой встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Волкер и Сурков уже проводили переговоры в августе и в начале октября.