Тбилиси, 14 ноября, 2017, 19:49 — ИА Регнум. В Тбилисском международном аэропорту 14 ноября вечером была объявлена эвакуация, сообщил Первый канал Общественного телевидения Грузии. По информации телекомпании, решение об эвакуации приняло МВД Грузии после анонимного звонка на телефон службы неотложной помощи 112.

Nios.ru Звонок

О содержании звонка министерство не сообщило, но съемочная группа телевидения предположила, что звонивший заявлял о наличии в здании аэропорта взрывного устройства.

Из-за случившегося были отложены несколько международных авиарейсов, пассажиры и сотрудники выведены с территории аэропорта. Полиция перекрыла движение и по ведущей в аэропорт дороге.

Спустя некоторое время, после окончания проверки, полиция пропустила сотрудников аэропорта, а затем пассажиров вначале в терминал вылета, затем — в терминал прилета. Восстановлено движение автотранспорта в направлении аэропорта. Но полиция пока еще находится на месте. Пассажиры ожидают возобновления авиарейсов.