Москва, 15 ноября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на обеспечение большей гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов президента РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Предлагается расширить перечень субъектов, которые смогут назначать своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов президента. Так, своих наблюдателей вправе будет направлять Общественная палата РФ, а также общественные палаты субъектов РФ. При этом общественные палаты регионов смогут назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные в соответствующем регионе.

Расширение контрольных полномочий общественных палат направлено на реализацию и защиту избирательных прав граждан при проведении выборов главы государства, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Также законопроектом прописывается, что видеонаблюдение будет возможно не только при голосовании, но и при подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии.

«Это позволит устранить возможные ошибки, а также ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов, укрепив тем самым доверие граждан к результатам выборов», — заявил Крашенинников.