Данилов, Ярославская область, 14 ноября, 2017, 18:35 — ИА Регнум. В городе Данилове Ярославской области задержан местный житель, угрожавший журналистам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СК по Ярославской области.

Скриншот видео, снятого во время конфликта Конфликт в Данилове

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мужчина напал на журналистку местной телекомпании «ДИА-ТВ» во время съемок в хирургическом отделении местной ЦРБ. Этот случай стал последней каплей, переполнившей чашу терпения общественности.

«Я полагаю, этот случай — лишь один из многих. Этот человек, дважды судимый, держал в страхе весь город. Мне рассказывали о поджогах машин, об угрозах, автоподставах, психическом давлении на людей. Все молчали, все боялись. Коллеги-журналисты, узнав о ситуации, сравнивали ее с Кущевкой. Письма, обращения в компетентные органы не давали результатов. Мы обратились в ОНФ и центр защиты журналистов, и тогда ситуация сдвинулась с мертвой точки, подключился Следственный комитет. Люди еще не верят, что этот человек задержан. Самое страшное, что он является кумиром местной молодежи, именно за счет нее разрасталась группировка», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный редактор районной газеты «Северянка» Татьяна Данилова.

Впрочем, поводом для задержания стал другой инцидент, произошедший в все в той же больнице. Следственными органами по материалам, предоставленным ОМВД России по Даниловскому району, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).

«По данным следствия, в сентябре 2017 года злоумышленник, находясь в городе Данилове, в хирургическом отделении ГБУЗ ЯО «Даниловская центральная районная больница», выражая явное неуважение к обществу, организовал распитие спиртных напитков, пригласив для этой цели двух находившихся на лечении пациентов. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на совершение грубого нарушения общественного порядка, он намеренно произвел не менее двух выстрелов из пистолета, который по внешним признакам похож на травматический, то есть применил предмет, используемый в качестве оружия», — сообщили корреспонденту ИА в СУ СКР по Ярославской области.

Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего. В СКР не исключают, что в ходе расследования могут появится и другие эпизоды противоправной деятельности задержанного.