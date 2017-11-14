Дамаск, 14 ноября, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Американские военные находятся на территории Сирии без согласия законного правительства страны, заявляет 14 ноября МИД Сирийской Арабской Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Таким образом МИД Сирии прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что ООН якобы разрешила американским военным находиться на сирийской территории.

По мнению Дамаска, присутствие американских подразделений в Сирии является вопиющим нарушением основ ООН.

«Сирия в очередной раз заявляет, что нахождение американских или любых других военных в Сирии без согласия сирийского правительства — это агрессия и нарушение суверенитета Сирии, а также вопиющее нарушение основ ООН», — сказано в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее заявил, что США не покинут территорию Сирии до успешного завершения женевского процесса по мирным переговорам и добавил, что ООН якобы разрешила военным США действовать в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, переговорный процесс в Женеве на данный момент фактически прекращен. Реальные переговоры по урегулированию сирийского вооруженного конфликта ведутся в Астане, где успешно решаются вопросы согласования зон деэскалации и примирения враждующих сторон.