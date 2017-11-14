Калуга, 14 ноября, 2017, 21:17 — ИА Регнум. В 2018 году в Калуге планируют провести капитальный ремонт 159 многоквартирных домов. Тем временем у жителей есть все основания опасаться, что, получив, казалось бы, обновлённое жилище, придётся самостоятельно устранять брак и многочисленные недоделки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Крыши зимой. 1880-е

Так, проблема затянувшегося капитального ремонта дома по адресу Молодёжная, 19/14 стала предметом обсуждения на заседании областного правительства 14 ноября. Речь шла о жалобах жителей на многочисленные протечки кровли, возникшие по вине подрядной организации ООО «РусЛифт». Ремонт начался в мае 2017 года и должен был завершиться в конце августа. Подрядчик, сорвавший сроки сдачи кровли, оштрафован. Недоделки обещают устранить до окончания ноября 2017 года.

Ещё один пример испорченной капремонтом кровли — пятиэтажный дом по улице Болотникова, 17. В начале 2017 года, когда стоял двадцатиградусный мороз дом буквально остался без крыши, а в квартирах температура воздуха не поднималась выше 11 градусов. Кроме того, ремонтируя в доме проводку, «строители» пробили в потолке квартиры на последнем этаже дыру, через которую владельцев заливали дожди.

Недовольство итогами капитального ремонта высказали жители дома №5 по улице Площадь Победы. Строители оставили поле себя оголённые провода, висящие на уровне человеческого роста и украшенные открытыми патронами для лампочек. А из-за неправильной установки над входной дверью в дом кабеля, тот натягивается при каждом её открытии, из-за чего осыпается побелка и штукатурка. Ещё одна проблема злополучного дома — вышедшие из строя домофоны. В ходе ремонта подрядчики демонтировали оборудование, хотя производить подобные действия можно только при участии работников организации, обслуживающей аппарат. В результате в одном из подъездов домофон перестал работать полностью, в другом — частично.

Проблемы коснулись и Калужской области. Жители города Спас-Деменск жалуются на сырость и плесень в квартирах после проведённого капремонта. Здесь зафиксирована протечка кровли сразу в нескольких местах. Кроме того, после так называемого «ремонта» дождевая вода стекает с крыши на окна и внешние стены квартир.

Тем временем губернатор области Анатолий Артамонов предложил создать региональную службу, которая бы занималась оперативным и качественным устранением всех недоработок сторонних подрядчиков.

«Жителям без разницы, кто будет делать эту работу, главное — качественно. Бракоделов надо штрафовать и на эти средства все переделывать. Организуйте работу до наступления холодов», — обратился губернатор к главе областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александру Басулину.

По словам, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егора Виркова, в области создан фонд поддержки строительства доступного жилья, в функции которого входит не только решение проблем обманутых дольщиков, но и реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов.

«Мы создадим отдельную подрядную службу, которая сможет выходить на конкурсы и участвовать в программе капремонта. Это будет государственная компания, что гарантирует быстрое и качественное выполнение ремонтных работ. Уже со следующего 2018 года новый этап программы капитального ремонта многоквартирных домов будет полностью реализован с её участием», — заявил калужский министр.

Тем временем чиновники калужской городской управы видят виновных в браке и в самих пострадавших, утверждая, что жильцы не пускают рабочих в квартиры, тем самым мешая работать. Впрочем, по утверждению местных СМИ, такое происходит из-за самих строителей, которые, к примеру, в процессе ремонта снимают полы в квартирах, а вот устанавливать новые потом приходится уже хозяевам жилья.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, подобные примеры некачественных работ можно найти не только в регионах, но и в Москве. Программа капитального ремонта здесь длится уже несколько лет, но лишь в отдельных домах он был проведён на должном уровне. Из-за частых проблем с качеством и принудительном ремонте даже исправных систем в домах, пользователи соцсетей окрестили московскую программу «хапремонтом».