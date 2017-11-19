Санкт-Петербург, 19 ноября, 2017, 12:08 — ИА Регнум. 6 ноября в «Правде» опубликовано воззвание ЦК РСДРП (б), написанное Лениным, по поводу отказа левых с.-р. войти в правительство и по поводу якобы непримиримости б-ков на переговорах с социалистическими партиями о конструировании власти. Вторая часть воззвания посвящена вопросам внутрипартийного положения и критике поведения Зиновьева, Каменева, Рыкова и других, вышедших из ЦК и СНК. Создание чисто большевистского правительства ЦК объясняет следующим образом:

Кто против Советов. Плакат времен революции

«II Всероссийский съезд советов дал большинство партии большевиков. Только правительство, составленное этой партией, является потому советским правительством. И всем известно, что Центральный комитет партии большевиков, за несколько часов до образования нового правительства и до предложения списка его членов II Всероссийскому съезду Советов, призвал на свое заседание трех виднейших членов группы левых эсеров, товарищей Камкова, Спиро и Карелина, и предложил им участвовать в новом правительстве. Мы крайне сожалеем, что товарищи левые эсеры отказались, мы считаем их отказ недопустимым для революционера и сторонника трудящихся…»

Во второй части воззвания, посвященной оценке выхода из ЦК и СНК Зиновьева, Каменева, Рыкова и других, ЦК пишет:

«В такой большой партии, как наша, несмотря на пролетарски-революционный курс нашей политики, не могло не оказаться отдельных товарищей, недостаточно твердых и стойких в деле борьбы с врагами народа. Задачи, стоящие сейчас перед нашей партией, поистине неизмеримы, трудности огромны, — и несколько членов нашей партии, занимавшие раньше ответственные посты, дрогнули перед натиском буржуазии и бежали из нашей среды. Вся буржуазия и все ее пособники ликуют по поводу этого, злорадствуют, кричат о развале, пророчат гибель большевистского правительства.

Товарищи! Не верьте этой лжи. Ушедшие товарищи поступили, как дезертиры, не только покинув вверенные им посты, но и сорвав прямое постановление ЦК нашей партии о том, чтобы обождать с уходом хотя бы до решений Петроградской и Московской партийных организаций…»

В министерствах просвещения, внутренних дел и ряде других саботаж служащих продолжается.

Состоялось заседание ВРК. Заслушаны доклады о положении в ряде воинских частей на фронте и в тылу. Уншлихту поручено заведование всеми канцеляриями ВРК.

ВРК предписал Петроградскому совету сместить всех комиссаров Временного правительства, не останавливаясь перед арестом сопротивляющихся.

Под председательством Каменева открылось заседание ВЦИК. Утверждаются следующие заведующие отделами ВЦИК: экономический — Милютин (б-к) и Левин (л. с.-р.); иногородний — Свердлов (б-к) и Алгасов (л. с.-р.); секретари ВЦИК — Аванесов (б-к) и Лесновский (л. с.-р.); литературное издательство — Стеклов (б-к) и Володарский (б-к); агитационно-пропагандистский — Володарский (б-к) и Каховская (л. с.-р.); финансовый — Уншлихт (б-к) и Спиро (л. с.-р.); редакция «Известий ВЦИК» — Зиновьев, Каменев, Стеклов (б-ки), Малкин (л. с.-р.); по выборам в Учредительное собрание — Шрейдер (л. с.-р.) и Каменев (б-к); юридический — Стучка (б-к) и Закс (л. с.-р.); муниципальный — Карелин (л. с.-р.) и Иоффе (б-к); военный — Вербо (л. с.-р.) и Енукидзе (б-к); национальный — Урицкий (б-к) и Прошьян (л. с.-р.); международный — Зиновьев (б-к) и Камков (л. с.-р.); автомобильный — Садовский и Балашов; хозяйственный — Кириченко и Дзержинский (б-к).

В президиум ВЦИК от б-ков избраны: Каменев, Стучка, Стеклов, Володарский, Свердлов, Дзержинский, кандидаты — Аванесов, Олич. Левые с.-р. заявили, что они 7 ноября дадут ответ о своем участии в президиуме.

Лев Каменев

Карелин сделал сообщение о результатах переговоров с социалистическими партиями по вопросу о конструировании правительства. Левая часть ЦК м-ков высказалась за соглашение на условиях отмены политического террора; народные социалисты и правые с.-р. отсутствовали на совещании; правые м-ки высказались против соглашения. Таким образом, — заявляет Карелин, — соглашение с правыми социалистическими партиями отпадает, и возможны переговоры между левыми. От имени левых с.-р. он вносит резолюцию, требующую в виду приближения сроков выборов в Учредительное собрание обеспечить свободу письменной и устной агитации и освобождение арестованных, за исключением тех, пребывание коих на свободе угрожает новому порядку. Кроме того, предлагается продолжить переговоры об образовании общесоциалистического правительства.

В результате прений по резолюциям, внесенным Карелиным, Сталиным и Стекловым, была принята единогласно, при 5 воздержавшихся, резолюция б-ков. В ней констатируется, что значительная часть арестованных во время Октябрьских дней уже освобождена, все социалистические газеты могут выходить свободно, что приказа об аресте Комитета спасения не было, что порядок в Петрограде обеспечен ВРК и вооруженного отряда в распоряжение думы послано быть не может. ВЦИК постановляет продолжать переговоры прежним своим представителям.

Состоялось заседание Петроградского совета, на котором с сообщениями о ходе революции в Финляндии выступил Смилга и о событиях в Москве — Бухарин. С сообщением о переговорах социалистических партий и о юнкерском восстании выступил Сокольников. В своей речи он указал на то, что Ногин, Рыков и Милютин окончательно ушли из СНК, остальные остались на своих постах. По докладу Сокольникова, всеми против 1 при 20 воздержавшихся, принята резолюция, требующая

«Полного прекращения переговоров о соглашении с предателями м-ками и правыми с.-р. и в то же время предложить левым с.-р. решительно присоединиться к рабочей и крестьянской революции и войти в состав СНК».

В полночь открылось совещание социалистических партий при Викжеле для обсуждения вопроса о создании комитета, вокруг которого сгруппировались бы все партии, стоящие на платформе создания однородно-социалистической власти. На этом настаивает ЦК меньшевиков. Рязанов заявляет, что, по его мнению, комитет создается для оттяжки переговоров. Авилов (объед. с.-д.-интерн.) настаивает на создании комитета, но полагает, что попытки к соглашению в дальнейшем — уже излишни. Необходимо выяснить платформу комитета. Прошьян (левый с.-р.) настаивает на немедленном разрешении вопроса о соглашении.

Представитель ИК СКД предлагает правительство без большевиков, роспуск ВРК и т.д. Зиновьев, заявляя, что ВЦИК, принимая участие в сегодняшнем заседании, делает последнюю попытку к соглашению, требует разрешения вопроса сегодня же. Эрлих от ЦК меньшевиков заявляет, что резолюция ВЦИК от 6 ноября их не удовлетворяет и потому они отказываются от участия в переговорах и остаются лишь с информационной целью. Представитель ЦК партии с.-р. на совещание не приехал.

Зиновьев и Рязанов заявляют, что большевики искренне шли на соглашение; ультимативное же предложение меньшевиков есть сознательный срыв переговоров, и т.д. и т.п.

Крушинский констатирует, что соглашение не состоялось и что Петроградское бюро Викжеля не может дать гарантий в том, что будет вести переговоры в дальнейшем без согласования с Москвой. Викжель принял решение о своем возвращении в Москву, оставив в Петрограде бюро, которому поручено дальнейшее ведение переговоров.

Николай Андреев. Давид Рязанов. 1922

Под председательством Гамбарова состоялось заседание ЦИК 1-го созыва. Мотивируя тем, что среди б-ков начался раскол, одни предлагали разъехаться по местам и там вести работы по подготовке нового Съезда, а в Петрограде оставить лишь бюро; другие считали необходимым оставление всего ЦИК, как политического органа, в Петрограде и группировать свои силы около Комитета спасения. Решено, не покидая Петроград, выделить бюро в 25 человек, издавать газету.

ИК ВСКД принял резолюцию «против попыток б-ков захватить хранилища Государственного банка». На том же заседании постановлено протестовать против приказов ВРК об аресте Керенского, Гоца и Авксентьева.

Центральное правление профсоюза мастеровых и рабочих ж.-д. мастерских и депо Петроградского узла осуждает деятельность Викжеля, направленную против власти Советов.

МВРК утвердил декрет о печати, в котором заявляет, что «стеснение буржуазной печати в начале восстания» диктовалось наличием военных действий, но что приближающиеся выборы в Учредительное собрание предполагают полную свободу печати для всех без исключения партий и направлений. Однако «никакие воззвания с призывом против Советов допускаться не должны; в противном случае газеты будут конфисковаться».

По инициативе МВРК состоялось второе совещание представителей социалистических партий для предварительного обмена мнений по вопросу о конструировании власти в Москве. Совещание ни к каким результатам не пришло.

МВРК постановил послать в Калугу войска для ликвидации юнкерско-офицерского засилья.

МВРК постановил отменить военное положение в Москве и назначил на 26 ноября выборы в новую городскую думу.

На заседании МВРК Покровский доложил о

«Заявлении шведского консула и консула Северо-Американских Соединенных Штатов от имени всех консулов о признании нашей власти и выраженных ими целого ряда пожеланий иностранных подданных».

В связи с этим МВРК назначил Покровского комиссаром по иностранным делам и его заместителем — Лукина; им поручено организовать паспортное бюро.

Заседание Московской городской думы, состоявшееся в университете Шанявского, открылось заявлением городского головы Руднева о том, что дума, как избранная всеобщим голосованием, не имеет права подчиниться решению МВРК о ее роспуске. Против предложения о необходимости референдума для проверки полномочий думы высказался Астров (к.-д.). Затем была принята резолюция Гендельмана (с.-р.), призывающая «все силы великой демократии России не признавать власти захватчиков, организоваться и быть на страже… взять судьбы страны в свои руки».

В Пскове открылась конференция военно-революционных комитетов Северо-западной области и частей Северного фронта. Присутствуют представители ВРК: 5-й и 12-й армий, а также 18 городов.

На экстренном заседании исполкома Совета в Новгороде представители гарнизона заявили о недоверии гарнизона исполкому Совета, идущему против советского правительства. Постановлено созвать губернский съезд для перевыборов исполнительного комитета.

Солдаты. 1917

ВРК Воронежа постановил закрыть все публичные дома и повести решительную борьбу с проституцией.

Бош в своих воспоминаниях пишет о борьбе за власть в Киеве:

«Киевский ВРК (председатель Л. Пятаков) предлагает Ген. секретариату по военным делам разоружить юнкерские части и не сосредоточивать их в одном месте, напоминая, что 1-й Украинский полк вынес аналогичное решение. Генеральный секретариат это требование оставил без ответа. ВРК против Рады решительных мер не принимает; единой точки зрения в нем нет. Предложения о решительных мерах, делаемые областным комитетом партии, отвергаются».

В Симферополе объединенное заседание Комитета спасения родины и революции с представителями всех демократических организаций и партии власти постановило распустить Комитет спасения и Крымский ревштаб. Временным высшим органом власти в Крыму является исполнительное бюро в составе представителей губисполкомов советов, гарнизонного к-та, мусульманского и украинского к-тов и представителей социалистических партий от б-ков до н. с. включительно. Этот орган назван «Временным Таврическим губернским революционным комитетом». Для образования постоянной власти постановлено созвать губернский съезд Советов.

I съезд Каспийской флотилии в Баку большинством голосов принял резолюцию о поддержке власти СНК и приветствии петроградским гарнизону и рабочим.

В Полоцке закончился съезд 3-й армии, избравший армейский комитет в составе 40 б-ков и левых с.-р. и 30 правых с.-р. и м-ков. Съездом принята резолюция о признании декретов II съезда Советов и СНК и требующая создания однородной социалистической власти. Избран ВРК, в который вошли большевики и оборонцы. ВРК предложено задерживать эшелоны, отправленные Керенским с фронта на Петроград.