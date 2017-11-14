Ярославль, 14 ноября, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Директор ярославского муниципального предприятия «Управляющая дирекция» в нарушение закона является учредителем коммерческой организации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Ярославской области

В ходе проверки прокуратурой города Ярославля установлено, что руководитель «одного из муниципальных унитарных предприятий города Ярославля с 2012 года является соучредителем в коммерческой организации с долей участия 25%».

По данному факту прокуратурой города в адрес директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаила Кузнецова, издавшего приказ о назначении указанного руководителя, внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM из источников, близких к мэрии Ярославля, речь идет о директоре ярославского муниципального предприятия «Управляющая дирекция» Юлии Овчинниковой. Она являлась соучредителем ООО «Региональный долговой центр».

При этом по закону «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юридического лица и заниматься другой оплачиваемой деятельностью кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

«В настоящее время представление рассмотрено и признано обоснованным, руководитель унитарного предприятия вышел из состава учредителей коммерческой организации. Кроме того, за сокрытие информации, препятствующей назначению на должность, директор МУП привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Однако согласно Единому государственному реестру юридических лиц на 14 ноября 2017 года Юлия Овчинникова имеет 25% доли в ООО «Региональный долговой центр». Таким образом, это ставит под сомнение информацию прокуратуры.

Директор ярославского муниципального предприятия «Управляющая дирекция» Юлия Овчинникова не первый раз попадает в скандальные истории. В июне этого года появлялась информация о том, что она задолжала государству 1 миллион 377 тысяч рублей. А два месяца спустя выяснилось, что муниципальная «Управляющая дирекция» работала без лицензии. УФАС по Ярославской области возбудила дело.