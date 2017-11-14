Москва, 14 ноября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Российская экономика выиграла от ухудшения отношений между Москвой и Анкарой, и их улучшение только навредит отечественному производству. Об этом 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя инициативу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предложившего снять оставшиеся ограничения в торговых отношениях Турции и России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Нам необходимо устранить все препоны и препятствия на пути наших бизнесменов», — сказал Эрдоган 13 ноября в рамках встречи с главой Российского государства в Сочи.

Между тем, по мнению Делягина, спад в этих торгово-экономических отношениях оказался выгоден для России.

«Импорт, который убивал наше производство, временно прекратился, — напомнил Делягин. — Появилась возможность построить теплицы и развить некоторые сады. Сейчас (после улучшения отношений с Турцией — прим. ИА REGNUM ), судя по всему, этому будет наноситься ущерб. Конечно, некоторые турецкие фрукты у нас не растут, и мы были вынуждены перейти на поставки более дорогих аналогов из других стран. Но они, как правило, отличались чуть лучшим качеством. Так что здесь у нас выгоды перевешивали. Текущее положение нам выгодно. Появившиеся ограничения поддерживали нашего производителя, и допуск турецких помидоров на местный рынок для него будет очень неприятен».

Кроме того, Делягин уточнил, что прежние торгово-экономические отношения с Турцией приносили России вред, который нас ждёт и в будущем.

«Проблема в том, что мы влезаем туда (в Турцию — прим. ИА REGNUM ) в совершенно безумный проект атомной электростанции (АЭС «Аккую» — прим. ИА REGNUM ), которая будет окупаться неизвестно сколько десятилетий, — подчеркнул экономист. — Она станет принадлежать нам, а регулироваться турками. Они совершенно спокойно скажут — извините, но ваши тарифы для нас слишком дороги и поэтому мы брать электричество не будем, если вы не снизите тарифы вдвое. Они уже делали нечто похожее с «Голубым потоком». Мы это уже проходили и зачем нам второй влезать в ту же мышеловку?»

Любопытно, что отечественную экономику оздоровили не только проблемы в торговых отношениях с Турцией. Санкции, наложенные на Россию западными странами, тоже произвели благоприятный эффект. Увы, сказать то же про наши ответные меры нельзя.

«Основные проблемы российской экономики вызваны санкциями, которые наложил на нас не Запад, а представители Запада и выразители его интересов в Банке России и правительстве Медведева, — констатировал Делягин. — Ущерб вызван не технологической блокадой, которая пока только начинает сказываться, а кредитно-финансовой. Если бы РФ с момента введения санкций создала у себя нормальный механизм, при котором мы эмитируем рубль по потребности экономики, а не в зависимости от того, сколько нам позволили получить иностранной валюты (то есть перешли бы к нормальной цивилизованной эмиссии валюты), то в этом случае мы санкций не заметили бы вообще».

По мнению Делягина, если бы РФ ответила настоящими контрсанкциями, а не медведевскими — «ударив себе молотком по пальцу», — то мы бы уже забыли, что были какие-то санкции, и воспринимали бы случившееся как недоразумение.

«Контрсанкции ввели так, что нанесли ущерб российскому бизнесу, — убежден Делягин. — Товары, которые были закуплены и уже находились в пути, официально не могли зайти на российский рынок. Господин Медведев, или кто там вместо него думает, вообще забыл о существовании в России таких регионов, как Крым и Калининград. Если Крым выкрутился за счёт украинской контрабанды, то Калининград оказался в очень тяжёлой ситуации».

Кроме того, Медведев, как подчеркнул Делягин, нанёс удар по реинтеграции постсоветского пространства, по Евразийскому экономическому союзу.

«Он грубейшим образом нарушил его правила, не предупредив наших партнёров, — напомнил эксперт. — Белорусы в знак протеста повысили цены на товары, которые поставлялись в Калининградскую область. Контрсанкции же в масштабах европейской экономики оказались совершенно незначительными. Они били по периферии ЕС, а европейская бюрократия только порадуется, если прибалты или поляки понесут ущерб, поскольку эти клоуны своим безумием её достали ничуть не меньше, чем нас. На самом деле нужно было бить по ключевым странам Евросоюза. Например, прекратить ввоз готовых автомобилей и вина из санкционных стран. Это нанесло бы серьёзный ущерб французам, итальянцам, испанцам и отчасти чехам. Или можно было приостановить наше членство в ВТО в отношении стран, которые ввели санкции, грубо нарушив нормы этой организации. И так далее».

Вместе с тем Делягин предположил, что, если санкции будут отменены, то в отечественном сельском хозяйстве неизбежно возникнут проблемы. Некоторая часть хозяйств разорится, а около 100 тыс. человек очень быстро останутся без работы. В некоторых регионах страны возникнут сложности с налогами. Очень хорошо заработают спекулянты, но до производства появившиеся дешевые деньги не дойдут. Кроме того, не исключено, что ускорится разработка некоторых шельфовых месторождений.

Более осторожную позицию занял другой эксперт — экономист, экс-директор института экономики РАН Руслан Гринберг.

«От ухудшения торговых отношений с Турцией российская экономика ничего сильно не выиграла, но и особого урона тоже не понесла, — заявил он корреспонденту ИА REGNUM. — Вместе с тем развился рынок отечественных овощей, и нам надо следить за тем, чтобы не застопорить его развитие. Да, мы заинтересованы в свободной торговле и как следствие конкуренции, которая выгодна потребителю. Однако не стоит забывать и о производителях».

Что касается санкций, то, по мнению Гринберга, они в целом вредны для российской экономики.

«Наша экономика, хотя и недостаточно диверсифицированная, всё равно очень большая, и чем она больше, тем меньшее воздействие оказывают на неё санкции, — отметил он. — Но санкции всё время усиливаются. С самого начала многие не верили, что они нанесут ущерб, и говорили, что, мол, они не окажут никакого влияния. Нет, окажут и уже оказывают. Я готов согласиться с официальными данными, гласящими, что санкции повлияли лишь на 1% нашего ВВП. Однако как дальнейшая добыча нефти и газа будет зависеть от иностранного оборудования?»

При этом он подытожил, что отмена санкций по определению благотворно скажется на одной и другой стороне:

«Санкции — это когда всем плохо, просто одним хуже, чем другим. С учётом нашего экономического потенциала, мне не кажется, что нам нужно приветствовать эскалацию санкций. У них (Запад — прим. ИА REGNUM ) намного больше возможностей ужалить нас. Это надо иметь в виду независимо от того, кто прав, а кто неправ в нашей ссоре.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ежегодные потери европейских фермеров от российских контрсанкций составляют не менее 5 млрд евро. Объём европейского экспорта с 11,8 млрд евро в 2013 году снизился до 5,6 млрд евро в 2016 году. По этому поводу депутат Европарламента от Бельгии Хильда Ваутсман уже обратилась в Еврокомиссию с вопросом о том, что делают представители ЕС для минимизации издержек от российских контрсанкций. Не исключено, что пострадавшие европейские фермеры получат соответствующие финансовые компенсации. Отметим также, что российские контрсанкции были введены в ответ на санкции США и ЕС против РФ, заработавшие в 2014 году на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ.