Манила, 14 ноября, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев констатировал, что отношения между Россией и США деградируют день ото дня и находятся в самой нижней точке за последние десятилетия. Соответствующее заявление Медведев сделал сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции в Маниле в рамках саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев отметил, что, несмотря на наличие контактов между представителями России и США и наличия возможности обсуждать какие-то вопросы, российско-американские отношения все равно стремительно деградируют.

«Они находятся в самой низкой точке за последние десятилетия. Я даже не знаю, с чем это сравнить», — заявил Медведев.

Он отметил, что не готов сказать, были ли хуже отношения РФ и США в конце 70-х — начале 80-х годов XX века.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-американские отношения начали ухудшаться после 2008 года, когда Грузия, подстрекаемая военным блоком НАТО, напала на Южную Осетию, где располагается российская миротворческая база.

С тех пор с каждым годом противоречия между РФ и США только нарастали.