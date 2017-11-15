Варшава, 15 ноября, 2017, 04:12 — ИА Регнум. «Разведкой на местности» назвал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский свою поездку во Львов. Мнение министра по поводу напряженности в отношениях между Польшей и Украиной приводит в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ссора

Текущие трудности, как считает Ващиковский, вызваны различной трактовкой исторической памяти.

«С другими странами у нас тоже были проблемы исторического толка, но их удалось преодолеть. С новым руководством Украины, пришедшим к власти после так называемой революции достоинства, мы беседуем всего два года. Сложности проистекают из (необоснованных) опасений, что если мы начнем решать проблемы совместно, в рамках диалога, верх возьмет польский дискурс. Мы, однако, предлагаем взаимодействие именно для того, чтобы примирить наши дискурсы. Конечно, мы никогда не согласимся (как иногда предлагают нам наши украинские собеседники) на то, чтобы поставить знак равенства между УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Армией Крайовой», — заявил министр в интервью изданию Nasz Dziennik.

Исчерпывается ли проблема разной оценкой роли украинских националистов во время Второй мировой войны? Нет. Несопоставим сам объем обсуждаемого между двумя странами: украинская сторона в своих претензиях выходит далеко за пределы того, что обрисовывает сторона польская. Если поляки концентрируются на событиях 1939−1945 годов, то украинцы глядят глубоко в историческое прошлое, указывая на «крепкие вражеские объятия своих соседей», в которых всегда существовала Украина.

Так в чем главная проблема, по мнению украинских публицистов, — в претензии поляков на украинские земли? Читайте подробности: Конфликт между Польшей и Украиной одним Бандерой не ограничится

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