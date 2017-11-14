Сана, 14 ноября, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Аэропорт в Сане был закрыт из-за авиаударов арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, заявили представители хуситов, 14 ноября сообщает Anadolu.

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В заявлении управления гражданской авиации и метеорологии (CAMA) указано, что ВВС арабской коалиции совершили два авианалета на международный аэропорт в столице Йемена, в результате чего навигационная система аэропорта была повреждена.

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Самолёты с гуманитарным грузом ООН не смогут приземлиться в аэропорту Саны, эти нападения являются «грубым нарушением международных конвенций и договоров и вызовом в адрес ООН и международного сообщества», говорится в заявлении.

Напомним, арабская коалиция заблокировала воздушное пространство над международным аэропортом в Сане более одного года назад. Воздушное пространство было открыто только для самолетов с гуманитарным грузом ООН на борту.

Йемен находится в состоянии гражданской войны с 2014 года. Конфликт обострился, когда в 2015 году арабская коалиция начала массовую воздушную кампанию против хуситов.