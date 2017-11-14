Ярославль, 14 ноября, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Ярославские градозащитники возмущены заменой исторической чугунной решетки на балконе дома — объекта культурного наследия — по адресу Ушинского, 12 в ходе капитального ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала градозащитница Ольга Мазанова.

Дмитрий Кубарский Фрагмент решетки, отреставрированный жителем

Решетка была заменена на стальную, имитирующую рисунок аутентичной решетки. Сравнение фотографий старой решетки и новой (см. фото) говорит не в пользу последней.

«Решетка помимо художественного, исторического, мемориального значения, имеет высокую реальную стоимость. Стиль — ампир. Переплетенные венки, стрелы — символы воинской славы в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Подлинное чугунное литье тонкой работы. Менять произведение искусства на низкохудожественную стальную решетку недопустимо», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Градозащитники намерены обратиться в прокуратуру, департамент охраны объектов культурного наследия с просьбой провести проверку и вернуть на место ценный элемент исторического здания. Один из собственников квартир, чья квартира выходит на один из балконов, говорит, что решетка исчезла в неизвестном направлении.

«На что заменили исторический чугун, простоявший 150 лет? На дешевку, сталь лазерной резки. Нам сказали, что чугун — это очень дорого, на это денег в фонде капремонта нет. Нам предварительно было сказано, что будет кованая решетка и отделка балкона лиственницей. Мы согласились. Но это не было сделано. Чугун утащили в неизвестном направлении, я успел отбить у них только одну секцию. Кто его украл, куда, зачем — неизвестно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из владельцев квартир в доме Дмитрий Кубарский.

Секцию решетки, которую удалось отстоять, житель дома восстановил — выглядит она теперь превосходно. Он полагает, что недостающие фрагменты можно было бы отлить заново. В фонде капремонта корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что дом является объектом культурного наследия, и замена чугуна на сталь была предусмотрена проектом, который прошел все обязательные согласования. Об этом же говорит и подрядчик.

«Мы были бы очень рады поставить на балкон чугунную решетку, но проект предусматривал именно такую — стальную. К сожалению, расценки в случае капремонта предусматривают именно ремонт, а не реставрацию. Это во многом законодательная проблема. Дело в том, что деталь на фасаде памятника может стоить дороже ремонта всего фасада, именно так и произошло в этом случае, а расценки не позволяют выполнить такие работы. Но решетку всегда можно отлить заново, если на это появятся деньги, ситуация обратима. На одном балконе решетка отсутствовала полностью, на другом частично, и имитация была компромиссным вариантом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ярославской художественной мастерской «Реставратор» Денис Полищук.

Впрочем, градозащитников и жильцов это объяснение вряд ли устроит. Фрагменты подлинной решетки пропали, а предположение, что кто-то выделит деньги на восстановление детали исторического, но все же частного дома скорее из области фантастики. Так или иначе, но капитальный ремонт в Ярославле опять не принес однозначно позитивного результата.