Москва, 15 ноября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, Госдума обсудит поправки о зарубежных СМИ-иноагентах, сообщает ИА REGNUM. Предполагается, что закон, дающий право Минюсту решать, какое СМИ будет отнесено к иностранным агентам, нижняя палата парламента примет сразу во всех чтениях.

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Мера — вынужденная зеркальная реакция на давление на российские СМИ в США, отмечают в нижней палате парламента.

Под действие поправок в закон о СМИ — иностранных агентах может подпасть ряд зарубежных СМИ, в том числе радио «Свобода», немецкая Deutsche Welle, CNN, «Голос Америки», отметил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Суть поправок

«Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации) могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников», следует из документа. Поправка предложена в качестве третьей и четвертой частей статьи 6 закона «О СМИ».

В порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, к иностранному СМИ могут быть применены положения федерального закона от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях», «регулирующих правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, за исключением специальных положений, которые применяются исключительно к организациям, созданным в форме некоммерческой организации». Устанавливается, что иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента, имеет права и обязанности, предусмотренные законом «О некоммерческих организациях» для НКО-иноагента.

Зеркальный ответ

Министерство юстиции США потребовало от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован, сообщает телекомпания. Накануне RT был вынужден зарегистрироваться в США как иностранный агент. Как сообщила главный редактор Маргарита Симоньян, пришлось выбирать между выдвинутыми требованиями и уголовным делом.

Свобода слова

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») заверил, что «поправка не будет использоваться для ограничения свободы слова и препятствования работы журналистов в России».

«Данный законопроект является исключительной мерой, вызванной использованием американской стороной своего закона об иностранных агентах в целях борьбы со СМИ, составляющих конкуренцию для их крупнейших телеканалов на американском рынке», — сказал парламентарий.

Закон не коснется российских СМИ

Российские СМИ, имеющие подписчиков за границей, не подпадут под понятие СМИ-иноагентов, заверил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Российские медиа, как и любой другой читатель, слушатель или зритель иностранного СМИ, имеющий платную подписку на его материалы, не могут влиять на деятельность этого иностранного СМИ в отличие от его акционеров или спонсоров. Поэтому российские медиа не могут рассматриваться в качестве иностранных агентов при оплате подписки на иностранные СМИ, здесь нет повода переживаний», — сказал Железняк.