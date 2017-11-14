Чебоксары, 14 ноября, 2017, 16:16 — ИА Регнум. В Чувашии не собираются выделять средства на выплаты семьям, где в 2017 году родился третий ребёнок, так как «на уровне Федерации новые правила ещё не приняты». Возобновление выплат предусмотрено только с 2018 года, при этом средств в проекте республиканского бюджета предусмотрено вдвое меньше, чем было ранее. И снова — отсылка на федеральный центр. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 14 ноября на публичных бюджетных слушаниях вице-премьер — глава минфина Чувашии Светлана Енилина. Между тем рождаемость в Чувашии продолжает сокращаться, в том числе в этом году уменьшилось число семей, где родился третий ребёнок.

7 ноября 2017 года. На митинге — многодетные мамы с колясками

Речь идёт о ежемесячной денежной выплате, которая назначается при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей и выплачивается до достижения трёхлетнего возраста ребёнком. Получателями являются семьи с доходом ниже среднедушевого денежного дохода населения республики. Данная мера государственной поддержки была введена в Чувашии в 2013 году в соответствии с федеральным решением и на условиях софинансирования. С 2017 года выплаты из федерального бюджета были прекращены в связи с тем, что Чувашия перестала соответствовать критериям из-за положительной динамики естественного прироста населения и превышения среднероссийского показателя: в 2015 году величина суммарного коэффициента рождаемости в республике составила 1,935, в то время как в России она равнялась 1,784. В результате, оправдываясь и прикрываясь федеральным решением, с 2017 года чувашские власти, а затем и депутаты Госсовета республики отказались поддержать многодетные семьи за счёт средств регионального бюджета. Тогда заявлялось, что ориентировочно дополнительно потребуется на эти цели более 175 млн рублей, или порядка 8,5 тыс. рублей ежемесячно на ребёнка.

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В октябре 2017 года президент России Владимир Путин внёс изменения в указ о мерах по реализации демографической политики, согласно которому коэффициент рождаемости был увеличен до 2. Это значит, что Чувашия возвращается в данную программу с 2018 года.

Но тут встаёт вопрос, что делать с теми семьями, где третий ребёнок родился в 2017 году. Молчание руководства Чувашии вызвало протестную реакцию: многодетные мамы с колясками даже вышли на митинг. Вопрос поднимался оппозицией в стенах чувашского парламента: было отмечено, что при дефицитном бюджете власти в 2017 году нашли деньги на планетарий, при этом ухитрившись оставить неосвоенными из них 128 млн рублей, а на многодетные малоимущие семьи — денег нет.

Данный вопрос несколько раз задавали 14 ноября на публичных бюджетных слушаниях вице-премьеру — главе минфина Чувашии Светлане Енилиной, которая сообщила, что в 2018—2020 годах в республиканском бюджете всего предусмотрено на денежную выплату многодетным семьям 269,6 млн рублей ежегодно (семьи, где третьи и последующие дети родились до 1 января 2017 года, денежную выплату продолжают получать — прим. ИА REGNUM).

«В бюджете на 2018 год предусмотрен на эти цели объём средств 269,6 млн рублей, что меньше, чем уровень текущего года. Это связано с тем, что у нас ещё не распределены федеральные средства. В текущем году в общей сложности на данные цели было запланировано в бюджете 558 млн рублей, в том числе федеральные ресурсы — 274 млн рублей», — сказала министр финансов.

«Что касается детей, которые родились в 2017 году, то соответственно на уровне федерации новые правила ещё не приняты. Мы все с вами прекрасно знаем, что у нас принят указ президента страны, которым изменен коэффициент рождаемости. Сегодня он увеличен. Если ранее было 1,7, то с учётом изменения указа равно 2. С учётом этого Чувашская Республика попадёт на софинансирование из федерального бюджета. И порядок выделения этих денег ещё на федеральном уровне не принят. Когда он будет принят, соответствующее решение будет принято на уровне республики», — заявила Светлана Енилина, заверив, что «если будут необходимы дополнительные ресурсы» при увеличении многодетных семей, «то при уточнении бюджета по данному направлению будет предусмотрено».

На слушаниях лидер фракции «Справедливой России» Игорь Моляков отметил, что многодетных «обижать нельзя» и что они «сразу написали» главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, чтобы «он дал» ответ на разработанный партией законопроект о поддержке таких семей:

«Мы получили стандартный ответ о том, что у главы республики пока нет своего мнения».

При этом Чувашия увеличивает расходы на содержание органов государственной власти. Ранее Светлана Енилина заявила, что в 2017 году траты на чиновников выросли на 0,8% и достигли почти 950 млн рублей. А в 2015 году в структуре правительства даже создали институт вице-премьеров: мало того, что для крохотного региона такие должности считались избыточными, так ещё данное предложение новых идеологов Игнатьева стало настоящим вызовом президенту Владимиру Путину, поручившему сократить на 10% чиновничий аппарат в рамках реализации антикризисных мер. Но вместо сокращения Игнатьев сначала ввёл двух не отягощённых портфелями вице-премьеров, а затем в администрации главы Чувашии появились ещё 10 человек — и штатная численность чиновников аппарата увеличилась на 10%. В 2016 году Михаил Игнатьев публично согласился с ИА REGNUM, что конструкция из института вице-премьеров себя не оправдала.

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По данным властей, в настоящее время денежные выплаты получают 4,5 тыс. семей (в 2016 году — 5,6 тыс. семей), в 2018 году их число вырастет до 8,7 тыс. семей. Рождаемость сокращается: в январе — сентябре 2017 года в Чувашии родились 2158 человек, что на 17% (или на 2158 человек) меньше аналогичного периода прошлого года. 1674 ребенка (15,9%) были третьими в семьях, в то время как в январе — сентябре 2016 года третьих детей в семьях было 1699 (13,4%).

При этом в Чувашии возросла доля населения, живущего за чертой бедности. По данным Чувашстата, в 2016 году в республике 232,2 тыс. человек имели среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, что на 12,2 тыс. больше, чем было в 2015 году.

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