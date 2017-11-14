Ереван, 14 ноября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Фонд Сороса предоставил организации «Общественная повестка» $20 тысяч для того, чтобы в Армении развернуть борьбу против концепции «Нация-армия». Об этом с трибуны парламента Армении заявил депутат от правящей Республиканской партии Айк Бабуханян во время обсуждения спорного законопроекта о «О военной службе и статусе военнослужащего» во втором чтении.

LSE Library Джордж Сорос

По его утверждению, сегодняшняя волна протеста против законопроекта, который предполагает отмену отсрочки от обязательной воинской службы, спровоцирована именно фондом Сороса.

По его словам, данный грант был получен буквально в течение нескольких дней, а не в срок до года, как бывает обычно. Как отметил Бабуханян, одним из требований гранта служит организация в среде студентов критических процессов.

«Так что всё, что мы сегодня видим, делается под влиянием такого зла, как «Сорос», который был осужден и запрещен не только в России и ряде стран, но и президентом США Дональдом Трампом», — сказал депутат.

ИА REGNUM удалось найти на сайте фонда «Открытое общество» в Армении список грантов за 2017 г., где действительно значится, что НПО «Общественная повестка» получила грант в $20 тысяч. Датой получения гранта значится 5 октября. Согласно описанию, грант предоставляется для следующих целей:

«Критически оценить концепцию «Нация-Армия» посредством независимой экспертизы и понять, как эта кампания воспринимается среди студентов университета. С этой целью НПО «Общественная Повестка» планирует провести экспертные дискуссии вокруг концепции «Нация-Армия» и создать альтернативу этому понятию, которая будет доведена до широкой общественности.

Благодаря созданию экспертной группы НПО «Общественная Повестка» сможет умножить свои средства коммуникации и использовать легитимность, позиционируя себя как нейтральную платформу для обсуждения.

По завершении этого этапа проекта организация проведёт 10 фокус-групп в армянских университетах, чтобы показать восприятие студентами новой кампании. Результаты фокус-групп станут поворотным ориентиром для дальнейших дискуссий вокруг концепции «Нация-Армия».

Третьим компонентом проекта станет написание сравнительного тематического исследования, в котором будут проанализированы как примеры из других стран, так и исторический опыт Армении, чтобы продемонстрировать, что безопасность Армении может быть обеспечена без дальнейшей милитаризации».

Во избежание неточностей в переводе, оригинал описания на английском можно найти по ссылке.

Глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что если власти не запрещают деятельность фонда Сороса, значит, они с ним заодно.

«Если бы вы были на стороне оппозиции и говорили об опасной деятельности фонда, я бы понял. Но вы состоите во фракции РПА. Вы, ваше правительство запретите деятельность Сороса и других. Если после всего этого ваше большинство, ваше правительство не запрещает деятельность соросов и других, значит, извините, вы самые продажные, вы представители самой шпионской политической силы», — заявил Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студенты, выступающие против инициированного министерством обороны Армении законопроекта, ограничивающего право на отсрочку от армии, сегодня, 14 ноября, объявили бессрочную голодовку.

Представитель инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян заявил, что пять студентов объявляют голодовку. При этом четверо из них, по его словам, уже отслужили в армии.

«Основная цель голодовки — отмена законопроекта», — сказал он.

27 октября парламент Армении принял в первом чтении проект закона «О военной службе и статусе военнослужащего». Согласно законопроекту, отсрочку от службы в армии получат лишь те граждане, которые заключат контракт с министерством обороны, обязуясь в ходе учебы пройти военную подготовку, а после окончания учебы пройти военную службу в месте и на условиях, указанных министерством обороны, причем служить они будут уже не два, а три года. В противном случае, когда им исполнится 18 лет, они будут призваны в армию сроком на два года. Министерство, в свою очередь, обязуется платить за учёбу студента, а по окончании присвоить ему звание лейтенанта, что позволит получать офицерскую зарплату во время службы.

9 ноября представители протестующих студентов встретились с премьер-министром Кареном Карапетяном, министром образования и науки Левоном Мкртчяном и министром обороны Вигеном Саркисяном. Последний, в частности, заявил, что если кто-то считает, что есть категория граждан, которые не должны служить, он с этим принципиально не согласен.

«Никакой протест или забастовка не убедят меня в обратном», — подчеркнул глава минобороны Армении.

После встречи студенты заявили, что не удовлетворены ее результатами и продолжат акции протеста.