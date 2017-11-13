Иваново, 13 ноября, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Иваново станет стратегическим регионом для реализации планов Национальной технологической инициативы АСИ, связанных с модой. На состоявшемся в Агентстве стратегических инициатив совещании по «дорожной карте» рынка FashionNet было принято решение выделить сквозное направление — «Комплексная проработка промышленного и технологического развития и системы подготовки кадров для производства на базе Ивановской области».

Ivteleradio.ru Иваново станет ключевым регионом для рынка FashionNet

Концепция «дорожной карты» FashionNet в рамках Национальной технологической инициативы АСИ предусматривает развитие в России новых, быстро растущих сегментов рынка обуви, одежды, аксессуаров и домашнего текстиля.

Совещание прошло в Москве под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского и директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрия Пескова. В совещании приняли участие представители АСИ и Российской венчурной компании, врио директора департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин, директор Инжинирингового центра текстильной и легкой промышленности Надежда Корнилова, эксперты по образованию Роман Ефремов и Ирина Каримова, и другие.

В центре внимания участников совещания была концепция «дорожной карты» FashionNet, предложения от представителей бизнеса и экспертного сообщества Ивановской области.

В состав рабочей группы FashionNet предложено включить от Ивановской области представителей компаний «ТДЛ-текстиль», ООО «Протекс», ГК «Русские инвестиции» и «Фаберлик». Одним из предложений стала рекомендация на позицию со-руководителя рабочей группы FashionNet известного предпринимателя и эксперта индустрии Андрея Бурматикова, благодаря которому компания «Фаберлик» смогла достичь успехов в области моды и даже запустила собственное производство в г. Фурманов Ивановской области.