Ленинградская область, 14 ноября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с депутатами областного парламента 14 ноября возмутился тем, что некоторые чиновники до сих пор не представили проекты планировки территорий возглавляемых ими муниципальных образований. Губернатор уверен, что из-за таких нерадивых муниципалов жители региона думают, что в правительстве Ленобласти сидят «идиоты».

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на встрече губернатора Ленобласти с депутатами Заксобрания был поднят вопрос об обеспечении инженерной инфраструктуры земельных участков, бесплатно предоставляемых льготным категориям граждан.

Выяснилось, что в микрорайоне Сайменский города Выборг были выделены участки для 150 семей. Однако там до сих пор нет дороги и освещения, хотя из бюджета региона на проектирование автомобильной дороги и сетей освещения было выделено 9,5 млн рублей еще в конце 2014 года.

Как пояснил председатель комитета по строительству Ленобласти Виталий Жданов, проект до сих пор не прошел экспертизу, поскольку, в связи с изменениями законодательства, с 2015 года для получения положительной экспертизы требуется утвержденный проект планировки территории. Он должен утверждаться за счет средств муниципалитета, а в муниципалитете утверждают, что нет денег, пояснил Жданов.

«Это о том, о чем я уже дважды поднимал вопрос на правительстве, то, за что мы начали нещадно лишать премий и прочих бонусов комитет по архитектуре, хотя он здесь в меньшей степени виноват. Это то, что в муниципальных образованиях отсутствуют проекты планировки территорий. Сейчас мы уже подтянулись, около 160—170 приняли. Уже после того, как стали пинать, потому что без волшебных пинков у нас никто не хочет работать. Видимо, должность нужно вести в правительстве «пинкодателя», потому что всё время нужно подталкивать. Объясняли, что наступит такое «время Ч», когда без проекта планировки вы не сможете пройти экспертизу и остановите строительство, в том числе социальное», — возмущенно заявил Александр Дрозденко.

По словам главы Ленобласти, с учетом всех вышеназванных обстоятельств ожидать экспертизы можно лишь в 2018 году. Это значит, что только в 2019 году на этот жилой массив, где 150 человек давно уже ждут дорогу и освещение, будут выделены деньги.

«А люди сидят там, наверное, и думают, какие идиоты сидят в правительстве и какой губернатор гад, что не даёт денег. Но губернатор готов дать, и правительство готово дать», — эмоционально заключил Дрозденко.

Губернатор напомнил, что когда он говорил про административную реформу и передачу полномочий от муниципалов на районный уровень, это не было связано с желанием «кого-то укрупнить, ликвидировать и так далее, а для того, чтобы оставить тех, кто может нормально работать». В ином случае, добавил он, страдают жители этих муниципалитетов.

«Не мучайте людей, отдайте все полномочия району. Подпишем генеральное соглашение, закончим всех вокруг мучить», — заявил он.

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Всего за пять лет на обустройство инженерной инфраструктуры земельных участков, бесплатно предоставляемых льготным категориям граждан в Ленобласти, было распределено 1 млрд 80 млн рублей. В 2017 году ассигнования составили свыше 300 млн рублей.

«По освоению есть на контроле ряд муниципальных образований, четыре или пять, по которым есть небольшие проблемы, но они решаются», — отметил Виталий Жданов.

Напомним, всего в Ленинградской области более 220 поселений. Некоторые из них передают часть полномочий на районный уровень.

Ранее в Ленобласти завершился первый этап муниципальной реформы, в рамках которой были объединены администрации ряда районов с администрациями райцентров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года Александр Дрозденко предложил укрупнение муниципалитетов: присоединять «бедные» муниципалитеты к поселкам городского типа, создавая городские округа.

А чуть ранее, в августе, губернатор заявил о запуске административной реформы, которая к 1 января 2019 года сократит численность сотрудников аппарата правительства и начнёт экономить бюджет. Кроме того, в рамках муниципальной реформы часть чиновников администрации региона переводят работать из Санкт-Петербурга на места. Для этого в качестве пилотных в регионе были созданы два округа с центрами в Выборге и Кингисеппе.