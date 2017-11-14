Москва, 14 ноября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. В Совфеде не исключили попыток создания на территории Сирии «сепаратного» государства, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Совета Федерации

США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля силам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Минобороны.

«Не исключаю, что речь идет о попытках создания на территории Сирии «сепаратного» государства. Или о содействии перетеканию террористов из Сирии в Центральную Азию», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

В любом случае эти действия вступают в резкое противоречие с буквой и духом совместного заявления, принятого по итогам встречи президентов России и США на полях АТЭС во Вьетнаме, отметил сенатор.

«Сотрудничество ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США в Сирии — это уже не гипотеза. Это — непреложный факт, что и подтверждает отказ американцев наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля террористам. Причем эти процессы начались не вчера. Коридоры для боевиков осаждаемой союзниками более чем полгода сирийской Ракки — проявление той же самой тенденции», — указал парламентарий.

Кроме того, продолжил он, абсолютно достоверно установлено, что в августе текущего года свыше 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эвакуированы ВВС США из района Дейр-эз-Зора, и есть подозрение, что в данный момент они находятся в Афганистане — пока в Афганистане.

Наконец, с помощью аэрофотоснимков, которые сделаны специалистами Министерства обороны России в период с 8 по 12 сентября 2017 года, в районах дислокации вооруженных формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США, говорит Клинцевич.

«Характерно, что вокруг этих объектов не было обнаружено каких-либо следов штурма, боевых столкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции. Это может говорить только о том, что все находившиеся там военнослужащие США чувствовали себя в районах, удерживаемых террористами, как дома. Я не собираюсь делать окончательных выводов о причинах таких действий американцев», — указал он.