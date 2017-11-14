Кемерово, 14 ноября, 2017, 21:23 — ИА Регнум. На одиночные пикеты с призывом к Верховному суду РФ не принимать ювенальные проекты вышли 13 и 14 ноября активисты общероссийской общественной организации защиты семьи (ОООЗС) «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) в Кузбассе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кемерово. Пикеты против ювенальных решений Верховного суда

Обеспокоенные родители вышли на протестные акции для того, чтобы привлечь внимание общественности и судебных органов к проблеме ювенальной юстиции в России. В Кузбассе активисты провели одиночные пикеты возле местных судов, СМИ, а также управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области.

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По словам жителей Кузбасса, Верховный суд РФ при рассмотрении предлагаемых ему проектов должен помнить о том, что ювенальные законы ставят права ребенка выше прав родителей, тем самым разрушая основы традиционной семьи.

В случае, если проекты с ювенальными нормами будут одобрены Верховным судом РФ, родителям России станет гораздо сложнее защищать своих детей от попыток отобрания по надуманным причинам, уверены активисты.

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Напомним, антиювенальные протесты прошли по всей стране в связи с рассмотрением Верховным судом РФ проекта постановления по вопросам об отобрании детей и о родительских правах.