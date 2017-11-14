Калуга, 14 ноября, 2017, 14:59 — ИА Регнум. С начала 2017 года жителям Калужской области выдано 5 607 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 10,4 млрд рублей. Это на 26% выше показателей за аналогичный период 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября сообщили в региональном отделении Банка России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Средний срок ипотечного кредитования в Калужском регионе к началу октября 2017 года составил 191,3 месяца. Средневзвешенная ставка по ипотеке по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась и составила 11%.

Между тем, объём задолженности жителей региона по ипотечным жилищным кредитам к началу октября 2017 года составил 39,8 млрд рублей, при этом доля просроченной задолженности — 0,8%.

Напомним, на 1 октября 2017 на территории Калужской области действовали три региональных банка, четыре филиала кредитных организаций, головная организация которых находится в другом регионе, а также 219 внутренних структурных подразделений кредитных организаций. Это дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы и операционные кассы.