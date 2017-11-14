Хабаровск, 14 ноября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Против вероломного вторжения в семью, которое пытаются осуществить через проект, предложенный на рассмотрение пленумом Верховного суда, выступил хабаровский активист Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) на одиночном пикете возле Дома радио 13 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Безносюк ИА Красная Весна Хабаровск. Пикет РВС против ювенальных решений Верховного суда 13.11.2017

По словам Константина Каритана, предложенный на рассмотрение пленуму Верховного суда проект, опубликованный в «Адвокатской газете», является насквозь проювенальным и разрушительным для российских семей.

Так, в проекте имеются предложения по расширенному трактованию понятия «непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка», что позволяет совершенно под любым предлогом изымать ребенка из семьи. Как отметил активист, это уже происходит в России сегодня, однако данные действия являются противозаконными, что позволяет родителям через суд возвращать ребенка. После принятия этого проекта Верховным судом, если такое произойдет, фактически будет узаконено беззаконие.

«РВС сегодня проводит одиночные пикеты практически во всех крупных городах страны. В ходе ведения дальнейшей борьбы мы будем действовать строго в соответствии с Конституцией РФ», — заявил Константин Каритан, добавив, что в случае занятия пленумом Верховного суда проювенальных позиций РВС поднимет широкие массы населения Россия на борьбу с беспределом в рамках закона.

Напомним, что рассмотрение указанного проекта назначено на 14 ноября 2017 года. Активисты РВС по всей стране вышли на антиювенальные пикеты, направленные на привлечение внимания общественности к проблеме ползучего наступления на российские семьи ювенальных норм.