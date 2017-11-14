Калуга, 14 ноября, 2017, 13:50 — ИА Регнум. В Калужской области не хватает производственных мощностей для захоронения неутилизируемых отходов. Об этом 13 ноября заявил на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти руководитель регионального управления Росприроднадзора Иван Глумов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Анатолий Артамонов проводит совещание

По словам главы надзорного ведомства, проектная вместимость большей части полигонов практически исчерпана. Строительство новых площадок требует значительных временных и финансовых затрат. Необходимо также рекультивировать 14 неэксплуатируемых полигонов, провести корректировку территориальной схемы обращения с отходами и разработать профильную программу.

На сегодняшний день на территории Калужской области расположен 31 полигон, в том числе четыре промышленных. В государственный реестр объектов размещения отходов включены 17. Основная обработка ведется на мусоросортировочных комплексах в Обнинске, Сухиничах и на калужском заводе по производству альтернативного топлива. Обезвреживанием отходов занимаются ООО «Регион-Центр-Экология» в Калуге и ООО «Экофарм» в Обнинске. За 9 месяцев 2017 года специалистами управлением проведено 26 плановых и 149 внеплановых проверок. Выявлено 213 несанкционированных свалок, из которых 200 ликвидировано.

Между тем доклад руководителя регионального управления Росприроднадзора, посвященный исполнению законодательства в сфере обращения с отходами, вызвал раздражение у губернатора области Анатолия Артамонова. Губернатору особенно не понравились слова о том, что если компания-владелец полигона твёрдых коммунальных отходов обанкротилась, рекультивацией должен заниматься собственник земли, которым, как правило, является муниципалитет.

«Я не обнаружил ни одного положительного момента в работе по этой теме, — возмутился губернатор. — Шесть гектаров земли в Ерденево самозахватили люди, которые из Москвы принимали эти отходы. Никто пальцем даже не погрозил на них! А теперь вы говорите: «Идите, муниципалитет, и рекультивацию делайте!» А вы для чего здесь заработную плату получаете на территории? А они все живые. Живут себе и здравствуют на территории Калужской области, в Малоярославецком районе. Привлекайте их к ответственности, заставляйте их рекультивировать. Не будем мы с муниципалитетами эту работу делать».

От глав муниципалитетов он потребовал прекратить публичное обсуждение строительства мусороперерабатывающих комплексов.

«Кончайте вот эту всю вакханалию со всякими там общественными слушаниями и так далее и тому подобное. Всё должно проводиться в строгом соответствии с федеральным законодательством, нормами этого законодательства — удалённости этих объектов. Места для их расположения должны выбираться в соответствии с теми экологическими требованиями, которые прописаны в законодательстве, где всё реально точно. Вот начинаем митинговать, давать возможность всякому отребью себе политический капитал сколачивать на этом… Вы взяли власть в свои руки? Осуществляйте властные полномочия свои!» — заявил Анатолий Артамонов.

Напомним, в настоящее время в Калужской области ведётся работа по переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с участием регионального оператора по обращению с ТКО. Его планируется выбрать по итогам конкурса, отбор регионального оператора планируется завершить до 1 января 2018 года. Однако, по данным калужских СМИ, жители Дзержинского, Износковского районов и села Детчино выступили против строительства на их территории мусороперерабатывающего завода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с утилизацией и переработкой бытовых отходов в Калужском регионе крайне сложная — область буквально «утопает» в мусоре. Большинство полигонов переполнены и пришли в негодность. Ситуация усугубляется ещё и тем, что, помимо местного мусора, на калужскую землю везут бытовые отходы из Москвы и Подмосковья.