Москва, 14 ноября, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Российский рубль стабилизировался к доллару на уровнях чуть выше 59 рублей, после недели роста отечественная валюта корректируется, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

lalabell68 Нефтяная вышка

Ликвидность в России обеспечивается со стороны ЦБ, правительства и бизнеса полностью, несмотря на то, что правительству нужно рубль немного ослабить, а ЦБ привести к эффективному балансу. Ну, а бизнес должен выплачивать долларовые кредиты. И слабый рубль приводит к большему оттоку нефтепродуктов и газа за рубеж, пояснил эксперт.

«Разница во внутренних и внешних ценах позволяет зарабатывать на поставках туда при ограничении запасов в России, и такое положение дел сохранится в ближайшее время», — считает Задоя.

К сожалению, рост цен на нефть не привел к укреплению отечественной валюты и не дает уже заметных бонусов, но поддержкой они остаются, поэтому коридор в 59−59,50 будет выдерживаться со стороны всех участников.

«Поскольку на российский рынок давит кредиторская задолженность экспортеров перед западными партнерами и, если для погашения зимнего транша им требуется зарубежная валюта, то выбор очевиден», — отметил эксперт.

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