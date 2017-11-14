Москва, 14 ноября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. В России полностью завершена программа ремонта федеральных дорог в Центральном ФО, намеченная на 2017 год, сообщили в Росавтодоре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт трассы

Всего в этом строительном сезоне было отремонтировано свыше 330 км федеральных трасс Центрального региона.

В Московской области отремонтировано порядка 289 км федеральных трасс. Еще 42 километра отремонтировали в Калужской области.

Кроме того, масштабные работы проведены на Новорязанском, Новорижском и Щелковском шоссе, а также трассах А-107 «Московское малое кольцо» и А-108 «Московское большое кольцо».

В ходе ремонта автотрасс отремонтированы площадки для стоянки автотранспорта, заменен верхний слой дорожного покрытия и нанесена разметка термопластиком.

Кроме того, установлены новые знаки с усиленной светоотражающей пленкой и барьерное ограждение.

В Росавтодоре отметили, что программа капитального ремонта федеральных трасс Центральной России близится к завершению.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росавтодора Роман Старовойт заявлял, что в России в 2017 году объем федеральной поддержки региональных программ ремонта и строительства дорог в 2017 году превысил 120 млрд рублей.

Напомним, в России действует федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Проект направлен на приведение 85% дорожной сети 36 крупнейших городских агломераций в нормативное состояние к 2025 году. Планируется отремонтировать около 5 тыс. км региональных дорог.

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