Москва, 14 ноября, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Представители всех четырех думских фракций согласовали поправки в законодательство, позволяющие причислять иностранные СМИ к инагентам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур — госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием, могут быть признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы», — пояснил парламентарий.

Изменения предлагается внести в закон «О СМИ».

Законопроект Госдума может обсудить на заседании 15 ноября. Инициатива — ответ на требование минюста США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.