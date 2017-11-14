Вильнюс, 14 ноября, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Член Европарламента от Литвы Валентинас Мазуронис от фракции Альянса либералов и демократов За Европу сегодня, 14 ноября, призвал всех делегированных Литвой европарламентариев и несколько десятков неправительственных организаций подписаться под его обращением к председателю Совета Европы Дональду Туску, в котором выражена просьба внести вопрос безопасности Белорусской АЭС в повестку приближающегося саммита «Восточного партнерства», который состоится 24 ноября в Брюсселе, сообщили ИА REGNUM в бюро европарламентария.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

В обращении говорится, что как Литва, так и Белоруссия (и все страны ЕС) присоединились к Конвенции Эспоо 1991 года. Белорусская АЭС строится всего в 23 км от границы Литвы, она может оказать «негативное воздействие на население Литвы и других стран ЕС, поэтому дискуссии по этому вопросу просто необходимы».

«Минск еще не представил подробного отчета об оценке воздействия АЭС на окружающую среду, и нет никаких признаков, что он это сделает», — уверен политик.

«Это прекрасный шанс четко и недвусмысленно сказать Александру Лукашенко, что ЕС как внутри сообщества, так и при общении с партнерами не будет делать исключения, когда речь заходит о ядерной безопасности. Белоруссии должна быть начерчена четкая красная линия, и если она ее переступит, не будет смысла продолжать сотрудничество ЕС и Белоруссии в рамках «Восточного партнерства» или в других форматах», — говорит Мазуронис.

Европарламентарий надеется, что остальные делегированные Литвой члены Европарламента и неправительственные организации присоединятся к обращению. По его словам, единая и проявляющая солидарность позиция Литвы была бы знаком для председателя Совета Европы и членов ЕС, что на Белорусскую АЭС нужно смотреть серьезнее.

«Прежние действия Литвы принесли мало пользы, без поддержки международных организаций, в первую очередь ЕС, нереально надеяться на прогресс в стремлении закрыть проект АЭС. Мы обязаны использовать все возможности. Лукашенко посещает Брюссель очень редко: это прекрасный шанс сказать то, что мы хотим и что, по нашему мнению, важно», — уверен Мазуронис.

Отметим, что Мазуронис заявил о своей готовности баллотироваться на пост президента Литвы, выборы состоятся в 2019 году. Тема БелАЭС на этих выборах прогнозируемо будет одной из ключевых в кампаниях кандидатов.