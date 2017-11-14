Москва, 14 ноября, 2017, 11:30 — ИА Регнум. В Совфеде главу Пентагона обвинили в сознательном искажении фактов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что ООН разрешила США войти на территорию Сирии, поскольку принимала резолюции, направленные против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Глава Пентагона явно что-то путает или сознательно искажается факты», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

В ноябре 2015 года Совет Безопасности ООН единогласно одобрил внесенную Францией резолюцию №2249, призывающую государства — члены ООН принять все меры по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Вместе с тем в тексте резолюции специально оговаривалось, что это должно делаться «в соответствии с международным правом, в особенности Уставом ООН». В преамбуле подтверждалось «уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости и единства всех государств в соответствии с целями и принципами Устава ООН», — указал сенатор.

«Ни о каком разрешении ООН воевать американцам на территории Сирии не было даже речи», — подчеркнул Клинцевич.

Он отметил, что соответствие международному праву, уважение суверенитета означает, что войска на территорию чужого государства могут вводиться исключительно с его согласия и никак иначе.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис дал понять, что в ближайшее время американские войска не планируют уходить из Сирии. Более того, Мэттис утверждает, что США получили разрешение ООН на уничтожение террористов в арабской республике.