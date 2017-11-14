Рязань, 14 ноября, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Верховный суд РФ на заседании 13 ноября запретил строительство на территории Мещерского национального парка, расположенного в Рязанской области. Такое решение он принял, рассмотрев иск общественной организации «Гринпис» к Министерству природных ресурсов и экологии России, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда. Суд удовлетворил иск частично.

Марина Каширская ИА REGNUM

Иск поступил в Верховный суд в сентябре 2017 года. В нем активисты общественной организации потребовали признать недействительными некоторые пункты положения о национальном парке «Мещерский», которое было принято 27 июня 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе организации, главная претензия к документу — в нем значительно сократили размеры особо охраняемой зоны, из-за чего встала угроза застройки.

В частности, согласно пункту 10.4 нового положения, в зоне хозяйственного назначения разрешили строительство и реконструкцию дорог, трубопроводов, ЛЭП и других линейных объектов, связанных с производственной деятельностью собственников, владельцев и пользователей земельных участков, собственников подземных линейных объектов трубопроводного транспорта, которые не были изъяты из хозяйственной эксплуатации.

«Верховный Суд согласился с доводами Гринпис и отменил пункт положения, разрешающий в хозяйственной зоне строительство любых объектов, кроме прямо предусмотренных законом», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас Минприроды уже разместило для обсуждения новую редакцию документа.

Национальный парк «Мещерский» расположен в Клепиковском и Рязанском районах Рязанской области. Его площадь составляет 105 тыс. га. Парк был создан в 1992 году. На его территории находятся Клепиковские озера, прилегающие к ним низинные болота, а также долина реки Пра — притока Оки.