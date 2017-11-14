Москва, 14 ноября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Тереза Мэй выбрала для оправдания раскола в британском обществе и выхода страны из ЕС излюбленный в США метод — назвать Россию виновницей всех своих бед. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

13 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что действия России, представляющие «угрозу международному порядку», будут остановлены британской стороной.

По ее словам, цель — поставить Россию на место после ее «вмешательства в выборы разных государств».

«Премьер-министр попыталась отвлечь внимание общественности от проблем, никак не связанных с нашей страной, по примеру Вашингтона рассказав небылицы о вмешательстве России в политические мировые процессы, всемогущих российских хакерах, Крыме и Донбассе», — отметил парламентарий.

По его словам, все эти много раз повторяемые на Западе бездоказательные обвинения выглядят заезженной пластинкой и ничего, кроме раздражения и усталости от нагнетания международной обстановки, у рядовых граждан в разных странах не вызывают.

На фоне обвинений в «подрыве международного порядка» и всей агрессивной риторики в адрес России довольно нелогично прозвучало намерение Мэй выстраивать отношения с РФ и нежелание «возвращаться к холодной войне», которую Запад во главе с Вашингтоном и Лондоном активно развязывает, наращивая военный потенциал НАТО вблизи границ России.

«Впрочем, отсутствие доказательной базы и логики в оценках внешней политики России и других мировых событий со стороны западных деятелей перестало удивлять», — констатировал он.