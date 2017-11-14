Вашингтон, 14 ноября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не стал посещать саммит АСЕАН на Филиппинах, сообщает 14 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Официальной причиной отъезда главы Белого дома стал напряженный график, не позволяющий посетить все мероприятия проходящего форума.

Вместо президента на саммите останется государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, заявили в пресс-службе Белого дома. Трамп подготовил перечень вопросов, которые будут рассмотрены в его отсутствие.

Саммит АСЕАН, открывшийся в Маниле, проходит с задержкой, мероприятия отстают от графика примерно на 90 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии открылся 13 ноября в столице Филиппин Маниле. Форум продлится два дня.

От России в данном мероприятии примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший на Филиппины с трехдневным визитом.