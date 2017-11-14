Челябинск, 14 ноября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В Челябинске жители города сообщают о жёлтом зловонном тумане. На улицах невозможно дышать, пишут они на форумах и в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сухое дерево и туман

По словам горожан, зловонный туман накрыл город вечером 13 ноября. Интернет-форумы заполнены проклятиями в адрес чиновников. Граждане с ностальгией вспоминают дни, предшествующие визиту в Челябинск президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева. В это время, а также в ходе проведения XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана воздух в городе был сравнительно чистым.

Впрочем, часть горожан не считают, что туман вызван выбросами. По их мнению, это природное явление.

А тем временем МЧС отмечает, что неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности продлены до вечера 14 ноября. Превышение предельно=допустимой концентрации отмечено по формальдегиду — в 1,7 раза.

Росприроднадзор уже рекомендовал предприятиям снизить выбросы в атмосферу. А население просят ограничить использование личного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жалобы на загрязнённый воздух вновь появились в прошедшие выходные, 11 и 12 ноября. Напомним, вопрос о грязном воздухе был поднят и на форуме России и Казахстана. Тогда вице-губернатор Руслан Гаттаров отмечал, что в Челябинске неблагоприятные метеоусловия отмечаются примерно 180 дней в году, то есть жителей Южного Урала этим давно уже не удивить.