Ярославль, 14 ноября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Прокуратура Фрунзенского района Ярославля выявила нарушения при введении программы мэрии города «Единое меню» в одном из детских садов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Новое меню: детей недокармливают?

Если ранее каждый садик самостоятельно закупал продукты и готовил еду для детей, то теперь этим занимается одна организация — «Социальное питание». Однако это, по мнению прокуратуры, нарушает закон о госзакупках. Садик заключал договоры с «Соцпитанием» как единственным поставщиком, ограничивая тем самым конкуренцию.

«По результатам проверки установлено, что руководство дошкольного учреждения заключило с ООО «Комбинат социального питания» два контракта на оказание услуг по организации горячего питания сроком на 14 дней. Поскольку сумма каждого контракта не превышала 400 000 рублей, они были заключены с единственным поставщиком без проведения конкурса или аукциона. При этом по окончании периода действия одного контракта непрерывно начинал действовать следующий контракт, что свидетельствует об «искусственном дроблении» контракта во избежание конкурентных процедур», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

По результатам проверки в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, прокуратура выявила, что детей фактически недокармливали.

«Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения при составлении меню для детей в части соответствия требованиям СанПин в части суммарных объемов блюд по приемам пищи. В адрес заведующей учреждения внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Устранение нарушений поставлено прокурором района на контроль.