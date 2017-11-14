Лондон, 14 ноября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В Великобритании завершается хождение банкноты номиналом 10 фунтов с изображением Чарльза Дарвина. Имеющиеся на руках купюры необходимо потратить до 1 марта 2018 года, сообщил 14 ноября телеканал Sky News со ссылкой на Банк Англии.

Santitafarella.wordpress.com 10 фунтов

10-фунтовые банкноты были введены в обращение 7 ноября 2000 года, срок их службы закончился, и теперь они будут окончательно заменены на банкноты из полимерного состава с изображением писательницы Джейн Остин.

В настоящее время в обращении находятся около 55% 10-фунтовых банкнот нового образца и еще 359 миллионов — старого, из бумаги.

Представитель Банка Англии сообщил, что новая версия банкнот обладает повышенной безопасностью и долговечностью. Кроме того, на них нанесены специальные метки для тактильного распознавания, что поможет слепым и частично зрячим людям.

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В настоящее время банкноты старого образца принимаются во всех учреждениях Англии, однако после 1 марта 2018 года их можно будет обменять только в центральном банке.