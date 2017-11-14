Москва, 14 ноября, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура поддержала предложение об организации постатейного статистического учета, а также линейного криминологического анализа в отношении преступлений сексуального характера против детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, по словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»), соответствующие дополнения разработаны и войдут в форму федерального статистического наблюдения.

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Показатели, отражающие возрастной и социальный состав лиц, будут приведены с постатейной конкретизацией уголовно наказуемых деяний, совершенных в отношении несовершеннолетних. Также в новую редакцию отчета включена характеристика рецидивной преступной деятельности педофилов.

«Это позволит получить сведения о лицах, ранее совершавших насильственные действия сексуального характера, изнасилование, состоявших под административным надзором», — говорится в ответе на запрос за подписью первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана.

Яровая предлагает учитывать в статистике причины и условия, которые способствуют формированию преступного умысла.

«Исходя из сведений, сообщаемых психиатрами и следователями, можно говорить о том, что значительно выросла тенденция совершения насильственных преступлений лицами, которые в детстве сами становились жертвами сексуального насилия. Поэтому, необходимо ввести и эту форму учета, которая позволила бы сформировать дополнительные формы работы с детьми — жертвами сексуального насилия, чтобы они могли пройти полный курс социализации и реабилитации и не прийти самим к совершению преступлений во взрослом возрасте», — отметила Яровая.